Syg morder fanget efter to døgn

En 48-årig drabsmand og psykisk syg australier fanget uden for luksushotel to døgn efter at være stukket af under ledsaget udgang fra lukket afdeling

En psykisk syg og notorisk farlig australsk morder har i to døgn spredt stor utryghed hos sit offers nærmeste familie.

Først onsdag efter to døgn på fri fod lykkedes det politiet at pågribe den undslupne 48-årige Michael Striker, som for 18 år siden blev kendt skyldig i at have skåret halsen over på familiefaderen Michael Furlong.

Det brutale drab fandt sted uden for en el-forretning i Smithfield en times bilkørsel vest for Sydney.

Det oplyser tv-stationen Nine News og til avisen The Sydney Morning Herald.

Søn sov med kniv

Michael Striker var, før han stak af, på ledsaget udgang fra et hospital i Orange. Det ligger cirka 200 kilometer fra Hotel Holiday Inn i Parramatta, hvor han to døgn senere blev opsporet på baggrund af et tip fra et ukendt øjenvidne.

Drabsofrets søn Luke Furlong advarede ifølge Nine News allerede myndighederne, da familien tilbage i 2018 blev gjort bekendt med, at Michael Striker ville få mulighed for at komme på ledsaget udgang.

- Vi fortalte, at i det øjeblik, man giver ham lidt snor, vil han gå hele vejen og forsøge at flygte, siger Luke Furlong, som angiveligt sov med en kniv ved siden af sig i de døgn, hans fars morder officielt var registreret som 'a missing person'.

Et vanvittigt motiv

Michael Striker blev i 2003 erklæret sindssyg, og han kunne derfor ikke straffes for den makabre forbrydelse, han erkendte sig skyldig i.

Han blev i stedet idømt en tidsubestemt anbringelse på en lukket, psykiatrisk afdeling.

Striker var efter grundige undersøgelser blevet diagnosticeret som paranoid og skizofren, og eksperter fastslog, at han ikke i gerningsøjeblikket havde den fjerneste anelse om, at hans handlinger var moralsk forkerte.

Hans motiv for at skære halsen over på Mr. Furlong var angiveligt, at han antog ham for at være politimand. I den syge mands fantasiverden var den mand, han havde overfor sig, en del af et komplot, der skulle handle om at dræbe ham. Med koldt blod.

- Man kan ikke skæret en mands hals over med koldt blod uden grund, og så siger de, at han er uskyldig, sagde ofrets enke, Colline Tobias hovedrystende til den australske presse efter dommen.

Som en gyserfilm

Drabsofrets søn, Luke Furlong, lægger ikke skjul på, at det er en stor lettelse, at Michael Striker nu er tilbage på den lukkede afdeling på Bloomfield Hospital i Orange.

- Det har været som at opleve en gyserfilm i virkeligheden. Han kunne have gjort alvorlig skade på nogen. Jeg får stadigvæk gåsehud, når jeg tænker på det, siger Luke Furlong.

Michael Striker blev dagen efter drabet i juni 2002 fundet i en bil. Han havde ofrets tegnebog og drabsvåbnet på sig.