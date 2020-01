Sygehus beroliger: Derfor står mand ubeskyttet

Tirsdag eftermiddag ankom en ambulance til Aarhus Universiteshospital med en dansk mand, der skulle undersøges med mistanke om coronavirus.

I en video, som både DR og Ekstra Bladet har bragt, ser man, at en mand iklædt hospitalstøj står i baggrunden uden det samme beskyttelsestøj som dem, der løfter patienten ud af ambulancen. Det har vakt opsigt på sociale medier.

'Hold kæft mand......ambulancefolkene er fuldt udstyret med værnemidler også står der en lige ved siden af uden noget som helst,' skriver en bruger for eksempel på Ekstra Bladets Facebook-side.

'Er det ikke lidt underligt, at ambulancefolkene er klædt fra top til tå i beskyttelses dragter, men at sygeplejersken bare har sit almindelige tøj på?' skriver en anden på DR Nyheders Facebook-side.

Ekstra Bladet har talt med ledende overlæge på Infektionssygdomme, Lars Østergaard. Han er enig i, at det kan se mærkeligt ud på billedet, men fortæller, at der er ingen grund til panik, fordi virus ikke kan smitte med den afstand, der er. Det budskab vil han meget gerne have spredt.

- Det er en portør, som er der for at vise vej, så ambulancen trygt og sikkert kan finde det rigtige sted hen. Han er så langt væk fra patienten og kommer slet ikke i nærheden af at være tæt på smittefare med den afstand, han holder. Jeg kan godt se, at det ser mærkeligt ud på billedet, men han er altså adskillige meter væk og helt udenfor fare, fortæller Lars Østergaard.

Sundhedsstyrelsen forklarer, at retningslinjerne for værnemidler i en sådan situation er, at de skal bæres af dem, der har patientkontakt. Det gælder altså ikke for portøren, der aldrig har direkte patientkontakt og derfor ikke er i fare for at blive smittet.

- Det vil sige, at den, der kører ambulancen for eksempel ikke har grund til at bære beskyttelsesdragt, mens ham, der løfter patienten ud af ambulancen omvendt skal bære beskyttelsesdragt. Hvis man holder afstand og ikke er i direkte kontakt med patienten, så skal man ikke bære beskyttelsestøj, siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Broholm, til Ekstra Bladet.

Han forklarer desuden, at patienten også har en kirurgisk maske på, så dem, der er tæt på patienten, bliver beskyttet.

- Alle procedurer er blevet fuldt ud overholdt i denne her situation, siger Søren Broholm.

Det vides endnu ikke, om manden er smittet med coronavirus. Sundhedsstyrelsen forventer, at der kommer svar sent tirsdag aften eller tidligt onsdag morgen.

Dansker i isolation for coronavirus