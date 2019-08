Syrelæk i virksomhed: 27 sendt på sygehuset

Torsdag morgen har der været et kemikalieudslip i en virksomhed i Horsens.

Der oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om et syreudslip lidt efter klokken 8, hvorefter patruljevogne, brandvæsen og redningsmandskab blev sendt ud til stedet.

Her viste det sig hurtigt, at der ikke var nogen medarbejdere, der havde været i direkte kontakt med udslippet, og der skulle heller ikke være nogen, der er kommet til skade, oplyser politiet.

For en sikkerheds skyld blev 27 medarbejdere dog sendt til sygehuset til et tjek.

Undersøgelser på stedet har vist, at udslippet formentlig skete, da et rør, der var ved at blive renset med syre, lækkede. Eksperter har siden slået fast, at der er tale om calcium polysulfid.

Kemikalieudslippet er efterfølgende blevet stoppet og inddæmmet, og der er ifølge politiet ikke fare for mennesker eller miljø gennem spredning i hverken luft, gennem jorden eller i kloakker.

Arbejdstilsynet er underrettet om sagen, og en efterforskning skal nu afgøre, hvorvidt der er nogen, der kan stilles strafferetsligt til ansvar for det.