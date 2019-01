Syrisk flygtning med to hustruer tiltalt for voldtægt af den ene

Tre år med voldtægter og andre grove sex-krænkelser mod en syrisk kvinde og hendes mindreårige datter kan ende med fængsel og udvisning af en 37-årig syrisk mand med bopæl i Frederikshavn.

Manden kom i 2014 til Danmark som flygtning fra det krigshærgede Syrien, og han har efterfølgende fået to hustruer og tre børn med sig til Nordjylland via Tyrkiet, Grækenland og Østrig.

Den ene hustru og hendes datter indrejste på egen hånd illegalt men med alle udgifter betalt af den 37-årige.

Nu er syreren tiltalt for grov voldtægt, andre sex-overgreb, vold og trusler mod denne hustru og steddatteren.

Oplysningerne kom i dag frem ved et nævningeting i Retten i Hjørring, hvor anklager Peter Rask kræver mindst fire års fængsel og en udvisningsdom til den 37-årige mand.

Nægter sig skyldig

Med fagter og gestikulerende hænder nægter manden sig skyldig i samtlige af anklageskriftets otte punkter.

- Det er noget, de har fundet på, lød det under dagens retsmøde.

Ifølge anklageskriftet er han tiltalt for gennem tre år fra 2015 til i fjor systematisk at have voldtaget hustruen og truet med at begrave hende og hendes familie levende, hvis hun ikke føjede ham.

I et tilfælde trak den 37-årige mand kvinden hen over gulvet med et greb i hendes hår, mens datteren så på. Den nu 15-årige teenager er i følge tiltalen blevet fotograferet nøgen, og billederne er lagt på tiltaltes computer. Hun er desuden blevet befamlet og tvunget til at se sin stedfar onanere.

- Hun har selv lagt de billeder på computeren, sagde manden.

- Jeg har ikke set dem og ønsker det heller ikke.

Ugyldigt ægteskab

Ved hjælp af en tolk forklarede den 37-årige, at det første ægteskab foregik som både en borgerlig og en muslimsk vielse. Ægteskab nummer to var udelukkende en religiøs vielse og har ingen gyldighed i Danmark.

- Man kan som bekendt kun lovligt have en enkelt ægtefælle her i landet, konstaterede anklageren.

Hvordan begge hustruer fra to forskellige adresser alligevel har kunnet få lov at knytte sig til en og samme ægtemand i Frederikshavn, er ikke blevet belyst i retten.

Kvinden fra det første ægteskab - og mor til tiltaltes to børn - har fået skilsmisse.

Den sex-misbrugte hustru og steddatteren meldte sidste sommer den 37-årige til politiet og blev straks indlogeret på en hemmelig adresse. Manden har været varetægtsfængslet siden 31. juli i fjor.

Sagen fortsætter i næste uge med afhøringer af vidner - deriblandt eks-konen.