Syv års fængsel: Læge bedøvede og voldtog to kvinder

En 32-årig københavnsk læge har sagen igennem nægtet at have bedøvet kvinderne med svær sovemedicin og derefter udsat dem for voldtægt - nu er han dømt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 32-årig læge brugte svær sovemedicin til at bedøve sine ofre, inden han tiltvang sig samleje med dem - i et tilfælde ad flere omgange gennem natten.

Det mener Københavns Byret, som netop har afsagt dom over lægen, Jack Hou, der udover tiltalen om to tilfælde af voldtægt mod to forskellige kvinder også var anklaget for i smug at have filmet samleje med fire forskellige kvinder i sin lejlighed i København.

Den 32-årige læge blev kendt skyldig i alle anklager og idømt syv års fængsel. Han ankede på stedet.

Udover voldtægt blev lægen også dømt for for besiddelsen af 88 pornografiske film med personer under 18 år - herunder fire videoer, der befandt sig i kategori 3, der betegner indhold med særligt grove seksuelle forhold.

Købte sovemedicin for næsten 10.000 kroner

Lægen har under sagens seks retsmøder nægtet sig skyldig i anklagerne. Til retten har han fortalt, hvordan den ene af kvinderne selv spurgte efter sovemedicin, fordi hun havde søvnproblemer. Her har han også forklaret, at han ikke med vilje har optaget sex med kvinderne, men at hans lejlighed er udstyret med overvågningskameraer, som aldrig er slukket.

- Der er så mange, der går ind og ud af min lejlighed, forklarede Jack Hou om grunden til overvågningen.

I retten er det kommet frem, at manden er født i Kina, men kom til Danmark omkring 1999. Han har studeret medicin i København, men har også boet i USA.

Anklager Søren Harbo har i løbet af sagen dokumenteret, hvordan den 32-årige i tiden op til de to voldtægter angiveligt søgte på ordene 'date rape', 'scopolamine date rape' og 'rape kit'.

Ved anholdelsen af manden 1. maj sidste år konfiskerede politiet også en telefon af mærket Samsung, som angiveligt tilhørte lægen.

Ifølge anklagemyndigheden viste en gennemgang af telefonen, at han på den kinesiske internetside Alibaba havde købt det søvndyssende stof Scopolamin for 1430 dollar - svarende til 9566 danske kroner.

Den uhyggelige research og indkøbet af medicinen indgik i rettens begrundelse for de syv års fængsel.

Ordinerede medicin til sig selv

Ved det første overgreb anvendte Jack Hou ifølge anklageskriftet sovemedicin af mærket Halcion, som han uretmæssigt havde ordineret til sig selv. Ved den anden voldtægt anvendtes medicin af mærket Scopolamin.

Jack Hou sad roligt under domsafsigelsen her til morgen i Københavns Byret. Udover dommen på syv års fængsel blev der i dag sat en foreløbig stopper for hans virke som læge.

- Dømte er læge og burde vide, at det var forbundet med livsfare at give kvinderne et bedøvende middel uden at vide, om de for eksempel havde allergier eller kende deres vægt, lød det fra dommeren i sin begrundelse.

Trak tilståelse tilbage

Ved grundlovsforhøret 2. maj i fjor forklarede lægen - en forklaring han dog trak tilbage i byretten - hvordan han i det første tilfælde havde haft en date med kvinden på Café Norden i København. Senere endte de i hans lejlighed for at drikke cocktails.

– Det var min opfattelse, at vi skulle have sex. Jeg puttede noget sovemedicin i hendes drinks. Jeg tænkte ikke klart og havde det dårligt, forklarede lægen i dommervagten.

Om den anden voldtægt fortalte lægen oprindeligt i dommervagten, at han havde mødt den påvirkede kvinde på gaden. Hun sad på en trappe og tog med til hans lejlighed, hvor han gav hende medicin.

I grundlovsforhøret fortalte lægen, at kvinden blev sløv og kom med ind i sengen, hvor han havde samleje med hende.

Kvinden blev i hans lejlighed til næste morgen, hvor han fortalte hende, at de havde haft sex.

Dommen ankes til frifindelse.