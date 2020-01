Syv anholdt efter tidligere topchefs mystiske flugt

Politiet i Tyrkiet har anholdt syv personer i forbindelse med, at det i sidste uge lykkedes den fyrede Nissan-topchef Carlos Ghosn at flygte fra Japan til Libanon.

Det oplyser tv-stationen NTV ifølge nyhedsbureaet Reuters.

Blandt de syv anholdte er fire piloter.

Den 65-årige tidligere bilboss er anklaget for skattesvindel i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Betingelserne for kautionen var dog, at han skulle forblive i sit hjem i Tokyo og ikke måtte forlade Japan. Men alligevel meddelte Ghosn tirsdag pludselig, at han var ankommet til Libanon.

Mystik om metoden

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Det står endnu ikke klart, hvordan det lykkedes Ghosn at nå til Libanon.

To unavngivne kilder, der er tæt knyttet til Ghosn, siger til nyhedsbureauet Reuters, at flugten tog tre måneder at planlægge. Et privat sikkerhedsfirma skal have hjulpet til med planlægningen.

Ghosn er angiveligt fløjet med et privat fly til Istanbul i Tyrkiet, før han tog et fly videre mod Libanon, lyder det.