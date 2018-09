Syv anholdt i bandekonflikt: Her er sigtelsen

Syv personer er sigtet for grov vold i forbindelse med et voldeligt overfald i en frisørsalon

De syv personer, som er er blevet anholdt i en stor aktion i forbindelse med den nuværende bandekonflikt, er blevet sigtet for grov vold.

Det fremgår af grundlovsforhøret mod de syv i Københavns Byret, som netop er begyndt.

Her er sigtelsen blevet oplæst.

De er sigtet for at have overfaldet en mand i en frisørbutik på Nørrebro i København forrige søndag mellem klokken 1530 og 1545. Overfaldet er i følge politiet sket som led i en bandekonflikt, fremgik det af grundlovsforhøret.

Under overfaldet blev offeret slået og sparket, og der blev i følge sigtelsen også benyttet slagvåben og stikvåben. Offeret fik flere skader på kroppen og i hovedet.

Alle syv nægter sig skyldige i overfaldet.

I følge anklager Laura Birch er der medgerningsmænd på fri fod, og derfor har hun nu anmodet dommeren om dørlukning i sagen af hensyn til den videre efterforskning. Det ønske har dommeren efterkommet.

De syv blev anholdt i går, oplyste Københavns Politi på Twitter tidligere i dag.

Konflikten menes at være funderet i en strid mellem fraktioner fra den tidligere bandegruppering Brothas fra Nørrebro, der har været ramt af flere overfald og skyderier på det seneste. Konflikten har også tråde til den Københavnske vestegn, hvor der ligeledes har været flere episoder.

Politiet har oprettet visitationszoner i afgrænsede områder på Vestegnen og på Nørrebro/København Nordvest.