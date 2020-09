Syv anholdt på kendt mangemillionærs byggeplads

Konfrontation: Det sker desværre mange steder

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra bygherre Jesper Skovsgaard.

I en mail til Ekstra Bladet skriver han, at episoden er 'uacceptabel', men henviser i stedet til Dansk Totalentreprise. Jesper Skovsgaard ejer selv 25 procent af virksomheden.

Derfor har Ekstra Bladet siden tirsdag flere gange talt med Klaus Malmgren, der er projektchef i Dansk Totalentreprise.

Han afviser at man på Dansk Totalentreprises byggepladser har et generelt problem med illegal arbejdskraft, ligesom han ikke genkender det billede, der tegnes af anklagemyndigheden.

Ekstra Bladet ville gerne have lavet et mundtligt interview med Klaus Malmgren, hvor vi blandt andet gerne ville have spurgt ham:

- Hvordan kan det lade sig gøre, at Dansk Totalentreprise har illegal arbejdskraft til at rende rundt på byggepladsen?

- Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet en sag fra Hedehusene, hvor 15 ukrainere blev anholdt på jeres byggeplads. Er der tale om et systematisk problem?

- Har I overvejet at hyre de håndværkere I har til at udføre arbejdet selv, når der er eksempler på, at underentreprenører ikke har styr på reglerne?

Men det ønsker projektchefen ikke at stille op til. I stedet lyder det i en skriftlig kommentar:

'Det kan kun lade sig gøre, hvis folk der vil arbejde for firmaer, vi har ansat snyder os - og endda gør en indsats for at snyde os,' skriver Klaus Malmgren blandt andet.

'Der er tale om noget, der desværre som I ved foregår mange steder hver eneste dag rundt omkring i Danmark – så på den måde kan man sige, at det er et gentagent problem, som vi desværre heller ikke går helt fri af,' fortsætter han.

Klaus Malmgren oplyser, at det er et krav fra Dansk Totalentreprise, at de virksomheder hovedentreprenøren entrere med har en overenskomst med 3F og Dansk Byggeri.