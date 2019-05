Syv biler udsat for hærværk: Skader for tusindvis af kroner

Syv biler er blevet udsat for hærværk af ukendte gerningsmænd i den centrale del af Odense natten til lørdag

Flere fynske bilejere kunne lørdag morgen vågne op til en ubehagelig overraskelse, efter to ukendte gerningsmænd har begået hærværk mod adskillige biler i den centrale del af Odense.

De to mænd, der af Fyns Politi beskrives som værende cirka 20-23 år gamle, begik natten til lørdag ved 03.40-tiden hærværk mod i alt syv biler på Schacksgade i Odense

Ridset lak og ødelagte spejle

Bilerne har ifølge politiet fået ridset lakken, og gerningsmændene har også ødelagt flere af sidespjelene. ´

Den ene af mændene var ifør sort jakke og en hvid Ralph Lauren T-shirt med striber på, oplyser Fyns Politi, der nu efterlyser mændenes identitet.

2 mænd, ca. 20-23 år har i nat ved 0340-tiden lavet hærværk mod ikke mindre end 7 personbiler på Schacksgade i Odense. Bilerne har fået ridser og ødelagt sidespejle. Den ene af mændene har sort jakke og en hvid Ralph Lauren T-shirt med striber på. Identitet efterlyses! Ring 114 — Fyns Politi (@FynsPoliti) 11. maj 2019

Skader for mange tusinde kroner

Vagchef hos Fyns Politi, Lars Thede, håber nu, at efterlysningen kan føre til oplysninger om de to unge hærværksmænd.

- Ja, det ville da være rigtig dejligt. Hærværk på biler er jo en bekostelig affære, og i det her tilfælde er der gjort skade for mange tusinde kroner. Enhver bilejer ved, hvor irriterende det er, når tilfældige gerningsmand gør skade på ens bil, siger vagtchefen, der opfordrer til, at man kontakter Fyns Politi på 114, hvis man har oplysninger i sagen.

- Vi vil meget gerne opfordre folk til at komme med oplysninger, hvis man ved noget, der kan få de her mænd ud af busken, så de kan blive stillet til ansvar, lyder opfordringen fra Lars Thede.