Syv brande på én nat: - Simpelthen så sygt

Natten til søndag 31. maj kæmpede brandvæsenet i Herlev med at få styr på syv brande, som politiet formoder er påsatte.

Både biler og containere stod i flammer, men særligt slemt gik det ud over en af byens daginstitioner.

- Jeg er rystet. Det er simpelthen så sygt, at man kan finde på det, siger Lone Nielsen, tydeligt berørt af situationen.

Hun har været dagplejemor i 34 år og er kommet med 'sine' børn i den nu nedbrændte institution i årevis.

- Vi var alle sammen så glade for at komme i legestuen, hvor vi har vores hverdag, fortæller hun.

Lone Nielsen er meget berørt, da Ekstra Bladet møder hende ved den udbrændte institution. - Jeg er virkelig, virkelig ked af det, siger dagplejemoderen, der har sin daglige gang i institutionen. Foto: Linda Johansen.

Kommer aldrig tilbage

Ekstra Bladet finder Lone Nielsen ved den nedbrændte institution, hvor hun ser uhyrlighederne med egne øjne for første gang.

- Det er børnenes trivsel og alt det gode, vi har bygget op hernede, som de har ødelagt, siger hun og bryder i tårer, da hun kommer om bag institutionen, som er svedent og afbrændt.

- Jeg bliver ked af at se, vores hus brændt. Det kommer jo aldrig rigtigt tilbage. Det gør ondt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, siger hun, mens tårerne løber.

- Jeg er virkelig, virkelig ked af det.



Institutionen Dagplejen på Kommenhaven er ekstremt medtaget efter branden. Foto: Linda Johansen.

Harm

Nogle kilometer derfra har Heidi Amundsen besøg af sin familie. De taler alle om nattens brande, som holdt Heidi vågen hele natten.

- Jeg kender utrolig mange i Herlev og frygtede selvfølgelig, om det kunne være gået ud over nogen, siger Heidi Amundsen, der er herluvit på 43. år.

Heidi Amundsen har blev holdt vågen af de mange brande natten igennem. Foto: Linda Johansen.

- Jeg priser mig lykkelig for, at ingen mennesker er kommet til skade, siger hun.

- Når det er sagt, er jeg rigtig harm over, at der er nogen, der kan finde på det. Finde på at skade andre menneskers ting på den måde. De får jo ikke noget ud af. Imens står andre og har mistet deres biler og dagsinstituion.

Det er politiets formodning, at der er tale om påsatte brande, som de søger vidner til. I en pressemeddelelse udsendt søndag, pegede Københavns Vestegns Politi på, at strafferammen giver op til ti års fængsel for brandstiftelse. Foto: Linda Johansen.

Fang de skyldige

Politiet arbejder ud fra en mistanke om, at brandene er påsatte, og at der er en sammenhæng mellem dem. Men der er endnu ingen mistænkte.

- Jeg håber, dem der har gjort det, kan blive fanget hurtigst muligt, siger Lone Nielsen, der er dagplejemor og plejede at komme i den nedbrændte daginstitution.

- Både fordi man frygter, det kan ske igen, og fordi dem der har gjort det, skal stå til ansvar for det, de har gjort. Det er gået ud over børn og en masse uskyldige mennesker. Det virkelig usympatisk.

Foruden branden i daginstitutionen har der også været brand i et affaldsskur og en bil på Vindebyvej, ild i containergård på Melissehaven, ild i fem biler på Carl Nielsens Plads og ild i to containere.

Københavns Vestegns Politi udsendt søndag en pressemeddelelse om de påsatte brande.

'Det her er alvorligt, tankeløst og farligt. Vi fortsætter med en øget patruljering i byen og har en stor indsats i gang for at komme til bunds i det her og retsforfølge de skyldige,' lød det fra politidirektør Kim Christiansen i pressemeddelelsen.

Borgmester: Håb om, det stopper her

- Det her er jeg nødt til at reagere på som borgmester. Det er uacceptabelt, siger Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen. Foto: Linda Johansen.

Hele søndagen har Vestegnens Politi været synlige og til rådighed for byens borgere.

Det samme har byens borgmester, Thomas Gyldal Petersen, som har turneret rundt og besøgt de steder, brandene har fundet sted.

- Det her ryster os alle sammen. Og bor man tæt på, hvor branden har fundet sted, er det klart, at man bliver særligt forskrækket.

- Lige præcis dagsinstitionen - det er jo en del af et livsværk, som nu er væk, så jeg forstår godt, at folk er berørte.



Efterforskes

- Nu har vi en opgave i at få styr på den gruppe af unge mennesker, som måske synes, at det her er spændende, eller som har set noget, eller ved noget, og på den måde sikre, at det her ikke fortsætter, siger borgmestersn.

- Hvis man er dum nok, til at gøre det her en gang, så er man sikkert også dum nok til at gøre det to gange, men vi har et håb om, at dem der står bag, selv er blevet overrasket over, hvor galt det er gået, så det forhåbentligt stopper her, siger han og forsikrer Ekstra Bladet om, at politiet bruger en masse kræfter på at efterforske sagen.