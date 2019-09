Syv elever tiltalt: Puttede sæd og urin i mad til lærerne

Tre elever fra Olentangy Hyatts Middle School i Ohio er blevet tiltalt for at have puttet sæd og urin i kager, som de serverede for flere lærere. Fire andre elever er også tiltalt i sagen

Syv elever fra 8. klasse er tiltalt for at putte sæd og urin i noget mad, som de serverede for lærere på skolen.

Hændelsen fandt sted i maj måned på Olentangy Hyatts Middle School i Ohio, og efter flere måneders efterforskning er de pågældende elever nu sigtet i sagen.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og det lokale medie WBNS.

Maden blev serveret som en del af en konkurrence blandt eleverne, hvor lærere skulle smagsteste forskellige retter og bedømme dem. En af eleverne havde i den forbindelse medbragt en plastikpose med sin egen sæd, som han hældte ud over en crepe, som eleverne efterfølgende serverede for lærerne.

Ifølge anklagerne havde eleven planlagt dette flere dage forinden i samarbejde med andre elever. En af de andre elever havde endda også medbragt sin sæd i en pose, men han endte med ikke at bruge den.

En tredje elev planlagde i samarbejde med flere andre at putte sin urin i en barbecue-sauce, som han hældte ud over noget mad og serverede for lærerne.

De resterende fire elever er tiltalt for at være vidende om gerningen uden at gøre noget for at stoppe gerningsmændene, mens en af dem desuden er tiltalt for at have slettet bevismateriale i form af sms-beskeder og videoer fra sin telefon.

Ifølge Daily Mail slap en video dog ud, og den blev sendt rundt på hele skolen, hvor den til sidst endte i administrationen.

Alle eleverne skal for en dommer inden for de kommende tre uger. Da de alle er mindreårige, bliver det i Delaware County Juvenile Court, som er en ungdomsdomstol.

Det er uklart om eleverne fortsat går på skolen.