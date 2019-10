Syv mænd anholdt i stor kokain-sag

Syv mænd i alderen 24 til 30 år blev torsdag anholdt i Kastrup.

Mændene blev pågrebet efter det, der af politiet beskrives som 'en kort og intensiv efterforskning'.

I forbindelse med aktionen blev der beslaglagt seks kilo kokain og en skarpladt pistol, skriver Københavns Politi på twitter.

Vicepolitiinspektør i afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi, Knud Hvass, siger til Ekstra Bladet, at alle de anholdte er danske statsborgere, og at politiet ikke kan udelukke, at der kommer yderligere anholdelser i sagen.

- Vi modtog et tip om overdragelse af en pakke med kokain, og det reagerede vi på. Men vi efterforsker fortsat sagen, siger han.

Fire af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør fredag.