Syv personer på hospitalet efter brand: Mand hoppede ud fra 1. sal

Syv personer er bragt til hospitalet til observation efter en brand i en etageejendom i Upsalagade på Østerbro i København tidligt mandag morgen.

Det oplyser Københavns Politi.

- De er indlagt, men ingen er i alvorlig tilstand, så jeg formoder, at de bliver udskrevet i løbet af dagen, siger Henrik Brix, vagtchef, til Ekstra Bladet.

Han bekræfter samtidig, at en af beboerne hoppede ud af vinduet fra første sal.

- Han kommer ud af vinduet, og i den forbindelse kommer han til skade med foden. Hvor meget han er kommet til skade, ved jeg ikke.

Regionens Vagtcentral bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har sendt syv ambulancer og en akutlægebil til stedet.



Branden opstod tilsyneladende i en lejlighed. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Hovedstadens Beredskab brød branden ud kort før klokken 04.00 i en lejlighed, hvorefter røgen spredte sig til opgangen og flere lejligheder.

Derfor blev hele opgangen med 24 lejligheder evakueret.

Bus til beboerne

Politiet har stillet busser til rådighed for de evakuerede.

- Der holder en stor bus plus to salatfade til beboerne, og der er en del brandvæsen på stedet, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Københavns Politi oplyser, at brandårsagen efterforskes.

Foto: Kenneth Meyer