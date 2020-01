Syv personer savnes efter lavine i Nepal

Syv personer savnes efter en lavine i over 3000 meters højde i Nepals Annapurna-region.

Det oplyser Nepals turistmyndighed lørdag.

- Vi får meldinger om, at fire sydkoreanere og tre nepalesere ikke er til at komme i kontakt med efter hændelsen. Et redningshold blev sendt afsted i nat, siger Mira Dhakal fra turistministeriet.

Lavinen blev udløst i en højde på omkring 3200 meter tæt på bjergmassivet Annapurnas basecamp.

Den højeste top, der også hedder Annapurna, er over 8000 meter.

Området er kendt for mange laviner, og teknisk anses bjerget for at være vanskeligt. Antallet af omkomne bjergbestigere er højere end på Mount Everest, der er verdens højeste bjerg.

En lokal politichef oplyser, at eftersøgningen af de savnede personer bliver vanskeliggjort af dårligt vejr. Fredag faldt der store mængder sne.

- Vi har en helikopter klar til at gå i luften, hvis vejret bliver bedre, siger politichef Dan Bahadur Karki.

De fire savnede sydkoreanere er en del af en gruppe frivillige lærere, som underviser børn i Nepal.

Sydkoreas udenrigsministerium oplyser, at et redningshold bliver sendt til Nepal, og at de savnedes familier er underrettet.

Tusindvis af vandrere og bjergbestigere besøger hvert år Annapurna-regionen, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Himalaya.

I 2014 omkom omkring 40 personer i en snestorm i det populære område.