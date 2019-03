Syvårig dræbt på gaden i Schweiz: 75-årig anholdt

En kun syvårig dreng, der var på vej hjem fra skole, har torsdag mistet livet i den schweiziske by Basel.

Det skriver flere medier, heriblandt Blick.

Drengen gik alene på fortovet, da han blev livsfarligt såret i et angreb. Hans klasselærerinde, der også var på vej hjem fandt den hårdt sårede dreng, hvorefter hun hun kontaktede alarmcentralen.

En læge og ambulanceredderne forsøgte at genoplive drengen på stedet, og han blev efterfølgende hasteopereret på hospitalet, men her afgik drengen senere ved døden som følge af de hårde kvæstelser.

Politiet fik hurtigt oplysninger om, at en ældre kvinde havde befundet sig på stedet og var gået derfra, og kort efter meldte en 75-årig schweizisk kvinde sig selv til politiet og fortalte, at hun havde angrebet barnet. Hun blev efterfølgende anholdt og sigtet for drabet.

Politiet har ikke ønsket at oplyse yderligere om anholdelsen og kvindens forklaring, andet end at der var blevet brugt et stikvåben ved overfaldet.

Motivet til overfaldet er endnu uvist. Der er endnu heller ikke oplysninger om, hvorvidt drengen og den formodede gerningskvinde kendte hinanden.

En skolepsykolog skal nu tale med skolens elever om hændelsen.