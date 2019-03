Syvårig dreng dræbt i ulykke

En dreng på syv år er her til eftermiddag blevet dræbt i en ulykke.

Ulykken skete i Sdr. Onsild nær Hobro.

Ulykken skete ifølge politiet i forbindelse med nedrivningsarbejde, hvor drengen fik en mur nedover sig.

Der blev straks rekvireret lægehjælp, herunder tilkaldt en lægehelikopter, ligesom at politiet kom til stedet.



En tilkaldt læge erklærede dog på stedet drengen for død kl. 17.02.

Nordjyllands Politi koordinerer på nuværende tidspunkt et større efterforskningsarbejde ude på stedet, oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, politikommissær Karsten Højrup Kristensen.



- Vi arbejder derude lige nu. Vi er ved at efterforske omstændighederne omkring denne meget tragiske ulykke. Det kommer til at tage tid. Derfor er det yderst begrænset, hvad politiet kan udtale sig om på nuværende tidspunkt. Jeg kan dog sige, at vi har fokus på at få undersøgt alle forhold omkring ulykken, siger politikommissær Karsten Højrup Kristensen, der oplyser, at både en bilinspektør og Arbejdstilsynet er tilkaldt for at bistå politiet med de nærmere undersøgelser.

De pårørende er underrettet.

Opdateres...