Syvårig dreng fundet

Opdateret

Hjalte er fundet i god behold. Han er blevet genforener med sin familie, oplyser Vestegnens politi i et tweet.

Drengen var efterlyst af Københavns Vestegns Politi.

Han var forsvundet fra sin skole omkring kl 14 på grund af nogle uoverensstemmelser, oplyser vagtchef Lars Jørgensen fra Vestegnens Politi.

- Han er gået i vrede. Vi er ved at finde ud af i hvilken sammenhæng, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

Både familie og politiet var ude at lede efter ham. De søgte blandt andet også omkring forskellige shelters i området, hvor drengen kunne have søgt ly for regnen, oplyste vagtchefen.