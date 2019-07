Syvårig og far dræbt i ulykke

En syvårig norsk dreng og hans 34-årige far mistede livet i dødsulykken, hvor et letbanetog ramte en personbil lørdag formiddag.

Det oplyser Østjyllands Politi, efter at familiens pårørende er blevet underrettet.

De sad begge to i bilen sammen med drengens 32-årige mor og seksårige søster. Ifølge VG kom familien fra Buskerud lidt uden for Oslo.

Foto: Ernst van Norde

Østjyllands Politi modtog lørdag klokken 11.05 anmeldelsen om, at der på Albøgevej i Trustrup var sket i uheld mellem en norsk indregistreret personbil og et tog fra Letbanen.

På baggrund af anmeldelsen blev der iværksat en massiv redningsindsats og herunder myndighedssamarbejde. I den forbindelse er der blandt andet rekvireret havarikommission og bilinspektør.

Ved ulykken kom ingen passagerer i letbanetoget til skade.

Letbane-direktør: Vi er dybt berørte

Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Omfattende undersøgelse

Det er en langsommelig og grundig proces som politiet nu står overfor, fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi er allerede i gang med et tæt myndighedssamarbejde mellem Bane Danmark, Letbanen og politiet. Udover havarikommissionen og en bilinspektør har vi også kriminalteknikere på stedet. Det er et intensivt samarbejde, som skal gøre rede for, hvad der egentlig er sket her, og hvorfor det er gået så galt, siger Brian Voss Olsen.

- Det er en umådelig tragisk og trist sag.

Foto: Ernst van Norde

Trafikselskabet Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at driften på letbanen mellem Hornslet og Grenaa er indstillet på grund af politiets arbejde i Trustrup.

Midttrafik arbejder på at indsætte erstatningsbusser.

Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix