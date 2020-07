Syvårig pige alvorligt bidt af hund

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 23.02: Den syvårige er kommet til hjem efter endt behandling.

En hund har bidt i en syvårig pige i Taastrupgaard i Høje Taastrup.

Politiet betegner det som 'alvorligt', og pigen er kørt til hospitalet.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet er derfor til stede i Taastrupgaard mandag aften.

Klokken 23 skriver Københavns Vestegns Politi, at pigen er kommet hjem til sine forældre efter at være blevet behandlet for hundebud.

Politiet efterforsker fortsat forhold for at finde hunden og dens ejer.

Politiet har ikke frigivet yderligere oplysninger om episoden.