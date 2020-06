Tabte sin juice: Dreng påkørt

En 10-årig dreng er torsdag eftermiddag blevet påkørt af en bilist i krydset mellem Roskildevej og Vamdrupvej i Rødovre.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 15:28 modtager vi en melding om, at en dreng er blevet påkørt. Han har fået en flyvetur, og der er jo meget kraft i sådan en bil, men det lyder som om, at han er sluppet heldigt fra det, siger vagtchef Morten Steen.

Tabte sin juice

Drengen havde ifølge politiet tabt en juicebrik, da han var på vej over gaden, som han vendte om for at samle op, da han blev påkørt af en kvindelig bilist. Han var ved bevidsthed, da politiet nåede frem.

- Han var oppe og gå, da vi kom frem, men er blevet kørt på Rigshospitalets traumecenter for yderligere undersøgelser, siger Morten Steen.

Området var midlertidigt afspærret, men er åbnet igen.