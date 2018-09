Tæsket ihjel på Strøget: Overvågning afspillet i retten

Anklagemyndigheden kræver to mænd udvist for dødsvold mod 43-årig mand på Strøget i København

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Skaderne var så omfattende, at lægerne måtte opgive kampen for en 43-årig mands liv efter et natligt slagsmål på det københavnske værtshus Sams Bar.

Nu sidder to mænd tiltalt for dødsvolden, der fandt sted i oktober sidste år, og som anklager Anders Larson mener skal takseres med fængsel og udvisning til begge. Duoen nægter sig skyldige.

I sagen indgår en 30 minutter lang overvågningsvideo fra værtshuset, som netop blevet afspillet for nævninge og dommere i Københavns Byret.

Fik hjælp af kammerat

Ifølge anklagemyndigheden viser den optakten til det voldsomme slagsmål, som blandt andet efterlod offeret med blodudtrædninger i øjne og hjernevæv samt brud af midtervæggen i begge øjenhuler.

På videoen ses sagens to tiltalte feste sammen med den 43-årige og en række andre gæster, men kort før klokken 03.00 ændrer stemningen sig mellem de tre mænd, der flere gange i den 30 minutter lange video går ud på stedets toilet og tilsyneladende ordner noget forretning.

Den 43-årige og sagens 40-årige tiltalte forsvinder til sidst ud foran værtshuset, hvor slagsmålet ifølge politiet udspiller sig ude for kameraernes rækkevidde.

Den 40-årige mand er tiltalt for at have slået den 43-årige med en stump genstand - muligvis en flaske - adskillige gange i hovedet. Selv da offeret faldt sammen, skulle den 40-årige ifølge anklageskriftet have fortsat de mange slag.

Anklageskriftet beskriver endvidere, hvordan en 35-årig mand samtidig forsøgte at holde tililende borte, så de ikke kunne afbryde volden eller komme offeret til hjælp.

Havde flere kugler kokain i munden

Efterfølgende stak gerningsmændene af, mens offeret lå livløst foran baren. Alle sagens involverede er af anden etnisk herkomst.

På overvågningen ses det, hvordan festen i værtshuset, der tilbyder karaoke til sine gæster, under overfaldet fortsætter ufortrødent.

Videoen er det eneste overvågningsmateriale, der er sikret i voldssagen, som ellers udspillede sig på et af de mest overvågede områder af Strøget.

Ekstra Bladet kunne sidste år afsløre, at alle politiets overvågningskamera den pågældende aften var ude af drift på grund af en teknisk fejl som følge af ringe vedligeholdelse.

Motivet for overfaldet er endnu ikke kommet frem, men anklager Anders Larsson hentydede i sin forelæggelse, at en uoverensstemmelse om handel med narkotika kan indgå i sagen.

- Da de første betjente ankommer til stedet, er der blod på jorden ved offerets ansigt, og han fremstår bevidstløs. Betjentene giver ham herefter førstehjælp, men må fjerne fire kugler i munden på manden, der senere viser sig at indeholde kokain, lød det fra anklager Anders Larsson under sin forelæggelse.