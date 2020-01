Tæsket på toilet: Gerningsmand stak af

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 19-årig ung mand blev natten til søndag udsat for knytnæveslag i baghovedet, et knæ i hovedet og tre spark i brystet på et toilet. Herefter flygtede gerningsmanden fra stedet, skriver jv.dk.

Episoden foregik i Vejen, og politiet modtog anmeldelsen klokken 00.20 natten til søndag.

Ifølge politiets udsagn beskrives gerningsmanden som værende en dansk mand mellem 20-25 år og mellem 180-185 cm høj. Gerningsmanden var iført en grå trøje og sorte jeans, skriver jv.dk.

Politiet oplyser søndag morgen til Ekstra Bladet, at gerningsmanden fortsat skulle være på fri fod. Samtidig skulle voldsofferet ikke være kommet alvorligt til skade.