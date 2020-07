Tæt ferietrafik med kødannelser og flere uheld

Lørdag er store skiftedag i de udlejede sommerhuse, og det kan først på eftermiddagen mærkes på trafikken.

Især er trafikken tæt på tværs af landet.

- På E20 er der kødannelser mellem Ringsted og Storebæltsforbindelsen og mellem Odense og Lillebælt i begge retninger, fortæller Jakob Riis, der er vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Storebæltsbroen blev lørdag eftermiddag spærret i østlig retning i cirka en time, efter at to biler kørte op i hinanden. Ingen er kommet til skade, og vejen er genåbnet klokken 17.40.

- Fortsat noget kø, der skal afvikles, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Midt på eftermiddagen betød et uheld med en lastbil, at Sydmotorvejen blev spærret i begge retninger mellem Vordingborg og Udby, oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anders Dahl.

Motorvejen er fortsat spærret og ventes først genåbnet senere på aftenen, fortæller vagtchefen 17.30.

Indtil da opfordres bilister til at finde en alternativ rute, da der er større kødannelse.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men køretøjet er ved at være væk dernede fra, men der er oprydningsarbejde lige nu. Der er både autoværn, jord og dieseludslip, som skal fjernes, siger Anders Dahl.

Cirka 16.30 oplyste Fyns Politi på Twitter, at en motorcyklist er afgået ved døden efter at være blevet påkørt af en bil på Storebæltsvej i Nyborg.

- Bilisten, der var kørt af motorvejsafkørsel 45 og ville køre på motorvejen igen, overså motorcyklen, der kørte i vestlig retning på Storebæltsvej. Bilisten kørte ud i krydset og ramte motorcyklen, skriver Fyns Politi.

Lørdag formiddag betød et par uheld ved Horsens og Randers, at der er opstået kø på E45. Også ved Limfjordstunnelen fører tæt trafik til kødannelser.

Der er dog ikke meldinger om alvorlige uheld i forbindelse med ferietrafikken.

Skal man fra Tyskland ind i Danmark vil det give god mening at vælge grænseovergangen ved Pebersmark.

På Twitter skriver Syd- og Sønderjyllands Politi 17.15, at der ikke er ventetid ved Pebersmark.

Det er der til gengæld i høj grad ved de andre grænseovergange.

Ved Kruså skal man væbne sig med tålmodighed og forberede sig på at holde i kø i 90 minutter, mens ventetiden i Frøslev løber op i en time.

I Padborg er ventetiden ifølge politiet på omkring 20 minutter. I Sæd holder bilisterne i kø i 40 minutter.

Foruden hovedfærdselsårerne kan der være tæt trafik til og fra sommerhusområderne.

- Lørdag er jo normalt skiftedag i sommerhusene, så der venter vi også tæt trafik, siger Jakob Riis.

- Vi regner med, at der er flest ude at køre mellem klokken 11 og 15, så vi forventer, at trafikken tager af sidst på eftermiddagen.