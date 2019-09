Tæt kø på motorvej efter uheld

Kun fire ud af fem spor er farbare efter et uheld på Køge Bugt Motorvejen

Der er tirsdag morgen tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning.

Det skyldes et uheld på strækningen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 6.47 får vi en melding om, at der er sket et færdelsuheld med to biler. Den ene holder i tredje vognbane og den anden halvt i første vognbane og halvt i nødsporet. Vi har nu fået bugseret den ene bil væk, så fire ud af fem vognbaner er åbne, fortæller den vagthavende pressevagt.

En person er blevet tilset for en mulig høreskade, men ellers er ingen kommet til skade.

Klokken 7.30 er politiet fortsat til stede på motorvejen.

P4 Trafik skriver på Twitter, at uheldet skabet tæt trafik fra Greve Syd.

- Selv om det kun er et spor, der er lukket, så skaber det selvfølgelig noget kø her om morgenen, oplyser politiet.

