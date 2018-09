Tævet ihjel på Strøget: Offers familie kræver millionerstatning

43-årig mand døde som følge af de skader han pådrog sig under et slagsmål sidste år

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm.takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Familien til en 43-årig nigeriansk mand kræver over 1,4 millioner kroner i erstatning for tabet af deres ægtemand og far efter en slåskamp i det indre København.

Det oplyste familiens bistandsadvokat i dag til Københavns Byret, hvor to mænd på 40 og 35 år sidder anklaget for dødsvold mod manden.

Den 43-årige døde i oktober sidste år, som følge af de skader han pådrog sig under en natlig slåskamp foran karaoke-baren Sams Bar på Strøget.

Se også: Tæsket ihjel på Strøget: Overvågning afspillet i retten

Ifølge politiet stod en 40-årig mand for de livsfarlige slag med en stump genstand mod offerets hoved, mens hans 35-årige kammerat forsøgte at holde tililende borte, så de ikke kunne afbryde volden eller komme offeret til hjælp.

Derudover mener politiet, at den 35-årige rakte sin kammerat en flaske, som blev brugt under overfaldet.

Begge tiltalte nægter sig skyldige i de alvorlige anklager. Til retten fortalte den 40-årige mand, at han ganske rigtigt kom op og slås med den 43-årige, men at der på intet tidspunkt blev brugt andet end de bare nævner.

- Havde jeg vidst, han var i livsfare efter slåskampen, så havde jeg ikke stukket af. Jeg troede bare, det var en lille slåskamp, forklarede den 40-årige tiltalte, der ligesom offeret har afrikansk baggrund.

Han fortalte videre, hvordan offeret tilsyneladende bestyrede en lyssky kokain-forretning på barens badeværelse den pågældende aften, og at en kommentar fra den tiltalte fik situationen til at eskalere.

- Jeg havde ikke noget i mod ham (offeret red.), men han skulle bare lade være med at snyde folk, lød det fra den 40-årige til retten.

- Så det var ikke, fordi han var en konkurrent for dig på baren?, spurgte sagens anklager Anders Larsson, hvortil den tiltalte bestemt svarede 'nej'.

Se også: Overvågningskameraer var ude af drift: Nu begynder sag om dødsvold på Strøget

Af overvågning fra baren fremgår det, at sagens tiltalte og offeret den pågældende aften ved flere lejligheder besøger barens toilet.

Under anklagerens forelæggelse kom det ligeledes frem, at offeret blev fundet med fire kugler kokain gemt i munden.

Det voldsomme overfald efterlod offeret med blodudtrædninger i øjne og hjernevæv samt brud af midtervæggen i begge øjenhuler. På trods af genoplivning foran værtshuset, blev den 43-årige erklæret hjernedød ti timer senere.

Den nærmeste familie til den 43-årige var ikke selv tilstede under dagens retsmøde. Men en fætter til offeret fortalte mandag eftermiddag, hvordan han forsøgte at komme offeret til undsætning under overfaldet.

- Han blev slået, mens han lå ned med ansigtet op ad. Men en mand afholdt mig fra at komme tæt på, så jeg kunne ikke se, om der blev slået med en flaske eller næver, lød det fra fætteren.