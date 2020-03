Tag blæst af etageejendom: - Bliv inden døre

Taget er blæst af en etageejendom i Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Der er tale om tagpap fra en ejendom på Mads Holms Vej 3-5 i Helsingør, og politi og brandvæsen arbejder på stedet.

Borgere i området opfordres til at blive inden døre, da der stadig falder tagmateriale ned i området, oplyser vagtchefen på Twitter.

Taget er blæst af en etageejendom på Mads Holms Vej 3-5 i Helsingør og politi og brandvæsen arbejder i området. Borgerne i området bedes holde sig indendøre idet der stadig falder tagmateriale ned. /vagtchef Bjørnestad — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 12, 2020

- Der er ikke nogen tilskadekomne. Man er stadig i gang med at rydde op derude. Vi har spærret af, der hvor vi arbejder, siger vagtchef Søren Bjørnestad.

Han vurderer ikke, at der er umiddelbar fare for, at borgere kommer til skade, hvis de holder sig uden for afspærringen.

- Nu er vi der, så hvis der er mere, der blæser ned, så lander det der, hvor vi har spærret af, siger han.

Artiklen forsætter under billedet ...

Området er nu spærret af. Foto: Kenneth Meyer

'Farligt vejr'

Tidligere torsdag udsendte DMI et varsel, som opgraderede deres tidligere varsel fra 'voldsomt vejr' til 'farligt vejr'. Det gør de, fordi der forventes storm med vindstød af orkanstyrke.

Stormen har fået navnet Laura og ventes at ramme store dele af landet. Særligt Vestjylland, Nordjylland, Norddjurs, Samsø, Kalundborg og den nordlige del af Sjælland ventes at blive hårdt ramt.

Her et eksempel fra varslet i Thisted, hvor 'Laura' forventes at ramme kl. 7 torsdag morgen. Foto: DMI

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller om flere udrykningskøretøjer.

- Det er tagpappen, der er blæst af taget. Det er ikke selve tagkonstruktionen. Der holder en brandbil, og så holder der en motorcykelbetjent i hver ende af den afspærrede vej, siger han.