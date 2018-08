Tagarbejdere gjorde uhyggeligt fund: Barnelig fundet i papkasse

Københavns Politi bekræfter, at liget af et spædbarn er fundet på et loftsrum på Frederiksberg

Liget af et spædbarn er fredag morgen fundet på et loftsrum over en etage-ejendom på Prinsesse Maries Alle på Frederiksberg.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Det var tagarbejdere, som stødte på det makabre fund. Der er ved at blive skiftet tag på adressen. Det var under oprydning på loftsrummene, at barneliget blev fundet.

Efterforskningsleder Bjarke Madsen fortæller til Ekstra Bladet, at liget lå i en papkasse. Der er tale om et spædbarn.

- Vi kan se på størrelsen af barnet, at det ikke selv kan være kommet dertil. Det må være anbragt der. Hvis nogen har anbragt det på stedet, så er der tale om en forbrydelse. Men om barnet er dødt før eller efter anbringelsen kan vi af gode grunde ikke vide, siger Bjarke Madsen til Ekstra Bladet.

Bjarke Madsen fortæller, at det er for tidligt at sige, hvor længe barnet har ligget dødt på loftet.

- Vi tager udgangspunkt i, at det er af noget ældre dato. Men at sætte årstal på er for tidligt. Men det har i hvert fald ligget der i mere end et år. Det ligger fast, siger Bjarke Madsen.

Kriminalteknikere og retsmedicinere har i flere timer arbejdet på stedet, hvor der også var spærret af i en periode.

Nu går der en proces i gang, hvor politiet i første omgang skal have klarlagt, hvor længe barnet har ligget dødt på loftsrummet. Det kan resultatet af de retsmedicinske undersøgelser kaste lys over.

Derefter skal politiet have fastlagt en dødsårsag, hvis det er muligt at finde en. Og så skal politiet tale med beboere i og omkring Prinsesse Maries Allé.

- Vi efterforsker bredt. Indtil videre er alle muligheder åbne, siger Bjarke Madsen.

- Vi tager udgangspunkt i det faktuelle. Og det er, at der er et barn, der er dødt på et tidspunkt. Om det er sket af naturlige årsager, og at det siden er blevet placeret på loftsrummet, eller om der har været tale om en kriminel handling, vil tiden vise.

Foreløbig behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.