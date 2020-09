Taget på fersk gerning: Kvinde spærrede vejen for tyve

37-årig sigtet for at stjæle skab

Et kærestepar blev søndag aften holdt tilbage af den kvindelige ejer af en ejdendom ved Havndal i Randers Kommune. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Kvinden er i gang med at sætte ejendommen i stand og havde flere gange haft ubudne gæster. Derfor havde hun sat et overvågningskamera op, og omkring klokken 22.30 fik hun så en automatisk besked om aktivitet på ejendommen.

Hun kørte straks derhen og her mødte hun en kvinde og en mand, der stad i en bil med trailer. På traileren stod såmænd kvindens skab, som hun under renoveringen havde stillet udenfor.

Ejeren handlede resolut: Parkerede sin bil på tværs af indkørslen og meddelte parret, at de skulle blive på stedet, mens hun ringede efter politiet.

Den 37-årige erkendte over for patruljen, at han havde stjålet skabet og er blevet sigtet for tyveri.