Taliban dræber soldater inden fredsforhandlinger

26 soldater tilknyttet regeringen mistede livet i en angreb ledet af Taliban i den nordlige del af Afghanistan lørdag.

Angrebet finder sted samtidig med, at repræsentanter fra USA og Taliban lørdag tager hul på den ny runde fredsforhandlinger i Qatar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lørdag bekræftede talsmænd fra Taliban, at de stod bag drabet på soldaterne i den nordlige Baghlan-provins, og at flere blev såret.

Det er den syvende runde forhandlinger, siden USA's præsident, Donald Trump, beordrede at halvdelen af landets 14.000 soldater skal trækkes hjem.

Fredsforhandlingerne bliver ledet af USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

En højtstående embedsmand, der ikke vil have sit navn i medierne, da han ikke har autoriset til at udtale sig offentligt, siger, at der er "ægte forhåbninger fra begge sider".

- Det er et tidspunkt, hvor det enten brister eller bærer, siger embedsmanden til Reuters.

På en rejse til Kabul denne uge, sagde USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, at USA er tæt på at færdiggøre en aftale med Taliban, der skal forhindre terrorisme.

Pompeo gav udtryk for, at han håbede, at parterne kunne opnå en fredsaftale inden september i år.

Det er ved at være mange år siden, at USA invaderede Afghanistan i kølvandet på angrebene i USA 11. september 2001.

Op mod 40.000 civile og 2400 amerikanske soldater er blevet dræbt i løbet af den snart 18 år lange krig, der er den længste i USA's historie.