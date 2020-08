Talskvinde: Russisk oppositionsleder indlagt med forgiftning

Alexei Navalny er ifølge talskvinde blevet dårlig under en flyvetur

Den russiske Putin-kritiker og leder af oppositionspartiet Fremtidens Rusland Alexei Navalny er blevet indlagt på intensivafdeling på hospitalet.

Det skriver hans pressetalskvinde Kira Yarmysh på Twitter.

Ifølge Yarmysh var Navalny på vej tilbage til Moskva efter at have været i den sibiriske by Tomsk, da han blev dårlig i flyet.

Flyet måtte derfor hastelande i Omsk, hvor Navalny efterfølgende er blevet bragt på hospitalet.

Russiske medier har bragt en video, hvor man angiveligt ser Navalny blive bragt om bord på en ambulance i lufthavnen.

Mistænker gift i te

Ifølge Kira Yarmysh er Navalny blevet forgiftet og er i skrivende stund ikke ved bevidsthed.

- Vi antager, at Alexei blev forgiftet af noget, der blev blandet i hans te. Det var det eneste, han drak om morgenen. Lægerne siger, at giften blev optaget hurtigere gennem den varme væske. Alexei er nu bevidstløs, skriver talskvinden på Twitter.

Hun hævder samtidig, at han for et år siden blev tilbageholdt af myndighederne, hvor han også blev forgiftet.

Alexei Navalny har været meget aktiv i kampagner mod Putin og hans magt i Rusland, og han har også aktivt støttet de igangværende demonstrationer i Hviderusland.

Arkivfoto: Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock

Han har ved tidligere lejligheder stillet op til valg imod Putins parti og har hævdet, at der blev fusket med stemmeoptællingen, da hans modkandidat vandt en sikker sejr.