Talte med Peter Madsen i 20 timer: Alt handler om ham

Peter Madsen har fortalt Kristian Linnemann, at han elsker at arbejde i værkstedet i Herstedvester Fængsel.

- Her har han blandt andet lavet modelraketter og ubådsmodeller.

Kristian Linnemann har siden morderens flugt fra fængslet overvejet, om han ligefrem har forberedt sit forehavende i værkstedet. Da han blev pågrebet, smed han noget fra sig, som lignede en pistol, ligesom han bar et bombelignende bælte, og politiet tog ingen chancer.

- Han har engang sagt, at hvis man tog værkstedet fra ham, kunne man lige så godt tage hans liv, siger Kristian Linnemann.

At Peter Madsen ligefrem ville begå såkaldt 'suicide by cop' - altså sørge for at blive dræbt af politiet ved sine handlinger - mener Kristian Linnemann ikke er sandsynligt.

- Han har tidligere sagt, at han var suicidal, men det er ikke min vurdering, at han kunne finde på at tage livet af sig, uanset hvor meget martyr han kunne drømme om at gøre sig til. Det er hans ego alt for stort til.