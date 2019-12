Tandlæge dømt: Mishandlede 15 hunde

Dyrenes Beskyttelse er skuffet over den dom, som Retten i Holbæk i dag har fældet over en 58-årig kvindelig tandlæge, der er dømt for grov uforsvarlig behandling af 15 af sine 17 hunde. Hun blev idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år, og hun blev frakendt retten til at have med hunde at gøre i fem år.

- Vi må bare konstatere, at vi igen er skuffede over en dom i en dyreværnssag. Endnu en gang kan vi konstatere, at man i Danmark kan slippe alt for let af sted med at vanrøgte dyr. Straffen står ikke mål med en sag af så grov karakter. Vi havde gerne set, at man havde brugt strafferammen til fulde, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

- Jeg har set mange grove dyreværnssager, men denne er alligevel en af de værre. Billederne af de næsten hårløse hvalpe med opsvulmede, ormebefængte maver har brændt sig fast i min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå, at mennesker kan udsætte dyr for sådan en behandling, siger Yvonne Johansen.

Anklager John Catre Nielsen havde anmodet retten om at idømme den tiltalte 30 dages ubetinget fængsel. Dommen blev afsagt uden retsmøde.

I maj 2017 pålagde politiets særlige dyreværnsenhed kvinden at overdrage sine 17 hunde til Dyrenes Beskyttelse. Politiet mente, at hun drev en 'hvalpefabrik', og at hundene blev misrøgtet. De havde blandt andet skab, og nogle af hundene var blevet forsøgt behandlet med terpentin.

Under retssagen beskrev en dyrlæge, at hundene var voldsomt angrebet af skab, havde sår og infektioner og manglede store dele af deres pels.

Sådan så hunden Sorba ud, da den kom til Dyrenes Beskyttelse. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Den 58-årige kvinde blev forsvaret af advokat Rasmus Paludan, der under retssagen skarpt kritiserede politiets efterforskning i sagen:

- Der er ingen beviser. Hele efterforskningen minder om 'Komiske Ali'. Påstanden om terpentin-vask er løgn. Hundene har aldrig fået en dråbe på sig, rasede Rasmus Paludan i retten. Han betegnede også en dyrlæge, der vidnede, som uligevægtig.

Retten i Holbæk var dog af en helt anden opfattelse og kendte den 58-årige kvinde skyldig.

Dyrenes Beskyttelse mener, at der er behov for hårdere straffe i dyreværnssager. Folketinget vedtog i juni 2016 en fordobling af strafferammen for overtrædelse af dyreværnsloven.

- Dommen er blot den seneste i en lang række af store dyreværnssager med hvalpefabrikker og vanrøgt af hunde, hvor domstolene ikke udnytter strafferammen i lovgivningen, siger Yvonne Johansen, Dyrenes Beskyttelse.

- Det er ikke mere end et par år siden, at strafferammen for overtrædelse af dyreværnsloven blev sat op til to år, men vi ser ikke, at domstolene gør brug af det. Der er ganske enkelt behov for hårdere straffe for overtrædelse af dyreværnsloven, siger hun.

Nogle af hundene blev vasket i terpentin for at modvirke deres skab. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Den dømte tandlæge oplyser til Ekstra Bladet, at hun anker dommen. Det har hun aftalt med sin advokat Rasmus Paludan: - Jeg er virkelig skuffet over dommen. Retten har slet ikke lagt vægt på fire vidneforklaringer, men alene på en dyrlæge og på Dyrenes Beskyttelse, der har skabt en historie om en hvalpefabrik, og at hundene er blevet vasket i terpentin, siger den 58-årige.

Kvinden har forklaret, at hendes halvbror, der boede på ejendommen, var ansvarlig for at passe hundene. Hun og halvbroren havde en klar aftale om, at han mod kost og logi samt en bil til rådighed skulle stå for at passe hundene. Hun betalte også for hundemaden.

Da hundene begyndte at få nogle bare pletter, havde hun instrueret halvbroren i at vaske hundene i almindelig håndsprit - ikke terpentin.