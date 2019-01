Tankvogn med 17.000 liter diesel væltet

En tankvogn fyldt med diesel er væltet i en rundkørsel på rute 28 nær Fredericia. Det skaber store udfordringer for trafikken, og kan få konsekvenser for miljøet

En kæmpe tankvogn med 17.000 liter diesel er mandag morgen væltet på rute 28 mellem Fredericia og Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 06.28 får vi en melding om en væltet tankvogn. Der er gået hul på tanken, og det siver lige nu ud med diesel.

- Som det ser ud lige nu, så er der spærret i nordlig retning mod Vejle, men det kan sagtens være, at vi er tvunget til at spærre af i begge retninger, siger vagtchef Halfdan Kramer til Ekstra Bladet.

Foruden de trafikale udfordringer er der også en række miljømæssige bekymringer samt en potentiel brandfare.

- Brandvæsenet er naturligvis til stede, hvis der sker noget. Derfor er det vigtigt at følge politiets anvisninger.

- Derudover er der tilkaldt en miljøvagt fra kommunen, men heldigvis er det tit sådan, at hullet i tanken er på den side, der vender nedad. Derfor er opgaven lige nu at begrænse, at det breder sig, siger Halfdan Kramer til Ekstra Bladet.

Uheldet er helt præcist sket rundkørslen nær Egeskov lidt nord for Fredericia.

Vagtchefen ved ikke, hvornår de er færdige derude, men fortæller, at det nok ikke bare kommer til at tage 10 minutter.