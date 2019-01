Tappede blod fra søn: Politi video-overvågede mor

I dag startede retssagen med en nu 36-årig kvinde fra Skjern, som er tiltalt for gennem fem år at tappe store mængder blod fra sin søn

Tydeligt berørt trådte en 36-årig kvinde i dag ind i retten i Herning. Kvinden er tiltalt for legemsangreb af særlig grov karakter i form af mishandling ved siden 2012 og fem år frem kontinuerligt at have tappet blod fra sin dengang et-årig søn.

Erkender at have tappet blod

Den 36-årige kvinde erkender sig skyldig ved i to til tre år at have tappet blod fra sin søn.

I kvindens stillingtagen til anklageskriftet er det formuleret således:

Tiltalte erkender sig skyldig i gennem en periode på to til tre år at - i forbindelse med rensnings af et indlagt centralt venekateter - at have tappet blod i et større omfang end nødvendigt med den følge, at sønnen skulle modtage blodtransfusioner i et større antal, end hvad ellers var påkrævet. Tiltalte erkender samtidig, at tapningen af blod er sket uden lægefaglig begrundelse og under påvirkning af Münchhausen by proxy.

Anmeldelsen som førte til efterforskningen skete efter en underretning fra fem læger til Ringkøbing-Skjern Kommune. Anmeldelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune til politiet skete straks efter den 14. juli 2017.

Videoovervågning

Under retssagen i dag kom det frem, at politiet før anholdelsen havde videoovervåget kvinden., og der blev vist et klip fra den video fra den 36-årige kvindes hjem. Videoen viser, hvordan kvinden i soveværelset tappede blod fra sin søn ved at fylde ni 20 milliliters sprøjter med blod.

Mens videoen blev vidst kiggede den 36-årig kvinde ned i bordet med hænderne op for ørene. Den tydeligt berørte mor kiggede en gang i mellem kort på skærmen i retslokalet, men hurtigt slog hun øjnene ned igen.

Der er i alt foretaget tre politiovervågninger af kvinden, hvoraf den sidste overvågningsdag også var den dag, politiet rykkede ind og anholdt den 36-årige mor.