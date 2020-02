Tattoo-ejer efter eksplosion: En voldsom oplevelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ejeren af en tattoo-butik i Valby er tydeligvis rystet oven på nattens hændelse, hvor butikken var udsat for et attentat med en sprængladning.

'Det har været en voldsom oplevelse at få en opringning midt om natten fra politiet om at min butik har været udsat for et bombe attentat.. det er rystende og helt ufatteligt da jeg ikke har noget udestående med nogen, jeg har dagligt været på adressen hvis der var nogen som ønskede at konfrontere mig men det har åbenbart ikke været hensigten, men udelukkende for at lave hærværk, et sindsygt attentat som har skræmt og udsat mine naboer for en helt uacceptabelt risiko'.

Sådan skriver butikkens ejer i en åben gruppe på facebook.

Eksplosion i tattoo-butik i København

Ekstra Bladet har søgt at får en kommentar fra manden, foreløbigt uden held.

Detonationen udspandt sig natten til torsdag omkring kl. 01.30. Butikken ligger på lyshøjgårdsvej lige over den ene udgang til Valby Station.

Københavns Politi undersøger eksplosion i tatoveringsbutikken, som de kalder for en 'bevidst handling'.

- Vi kan udelukke, at det er en gaseksplosion. Alt tyder på, at eksplosionen er sket som følge af en bevidst handling, sagde Leif Hansen, central vagtleder, Københavns Politi.

I forbindelse med eksplosion på Lyshøjgårdsvej 57 efterlyser politiet vidner, som måtte have set noget mistænkeligt før, under eller efter eksplosionen kl. ca. 0130 #politidk pic.twitter.com/xWbcELfpsk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 13, 2020

- Vi har fået tre anmeldelser, og en af dem fra en chokeret overbo. Nu skal vi i gang med kriminaltekniske undersøgelse for at se, hvad der er sket, tilføjede vagtlederen.

Butikken ligger i stuen i en lejlighedsbygning med fire etager.

Eksplosionen har sprængt glasruderne i butikken i stykker, men murerne står intakt. Der er heller ingen skader på lejlighederne over butikken.