Taxachauffør amok i video: Her er hans side af sagen

Spyt, råben og adskillige grimme skældsord.

Sådan reagerede en taxachauffør, da den tidligere næstformand i Liberal Alliance Ungdom Nicolai Oster prøvede at betale for taxaturen, der kostede omkring 100 kroner, med en tusindkroneseddel.

Episoden udspillede sig sent torsdag aften, og Nicolai Oster filmede noget af hændelsen med sit mobilkamera. Nu står taxachaufføren frem og fortæller sin side af sagen til B.T.

- Han var vildt provokerende over for mig, før han tændte videoen, og jeg havde bare talt stille og roligt til ham. Det virkede, som om han havde planlagt, at det skulle ske, siger 43-årig Yilmaz, der har kørt taxi i 16 år og ikke ønsker sit efternavn offentliggjort, til B.T.

Ikke nok byttepenge

Ifølge taxachaufføren prøvede han at forklare Nicolai Oster, at han kun havde 700 kroner i byttepenge, og derfor ikke kunne give tilbage på tusindkroneseddelen. Desuden tilbød Yilmaz at køre til en kiosk i nærheden, så Nicolaj Oster kunne veksle sedlen.

Der bryder en diskussion ud, og Nicolaj Oster begynder at filme. I videoen ser man, hvordan Yilmaz spytter og angiveligt rammer Nicolai Oster. Men ifølge taxachaufføren har det ikke noget på sig.

- Jeg spyttede kun ved siden af ham og ikke på ham, som han siger. Og så gik han over mod mig og holdt i min arm, siger Yilmaz.

Yilmaz fortæller til B.T., at han siden den episode har følt sig utryg ved at køre kunder rundt i København.

Løgn og latin

Det er en oprevet Nicolai Oster, Ekstra Bladet fanger over telefonen sent lørdag eftermiddag for at give ham mulighed for at forholde sig til taxachaufførens udtalelser.

Han kan ikke se, hvordan han på nogen måde skulle have opført sig provokerende overfor Yilmaz.

- Det er svært at forstå, hvordan jeg skulle have været provokerende, mens jeg bare talte i telefon under hele turen. Det udstiller ham, og det er løgn og latin, det han siger. Der var intet, der kunne retfærdiggøre det, han gjorde, siger Nicolai Oster, som er tidligere næstformand for Liberal Alliances Ungdom.

- Havde du planlagt fra start af, du ville filme det?

- Gu' havde jeg ej. Jeg havde talt i telefon hele vejen og rækker ham sedlen, mens jeg taler telefon. Hvorfor skulle jeg tale i telefon, hvis det var noget, jeg havde planlagt? Så blev han modbydelig, og jeg tændte kameraet.

- Jeg bliver helt følelsesladet, men det har simpelthen været så ubehageligt, siger han.

Nicolaj Oster havde brugt syv timer i tog. Han var træt og på vej hjem, og havde ingen interesse i at optrappe en konflikt, siger han.

- Han tilbød ikke at køre hen til 7-eleven, som han ellers udtaler. Han blev aggressiv og begyndte bare at køre. Det er super ubehageligt, at han truede mig på den måde, for han ved jo nu, hvor jeg opholder mig København.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Yilmaz gennem hans arbejdsgiver, TAXA 4x35, men det har ikke været muligt.