Taxachauffør anholdt som 'hvidt bud'

Politiet anholdt torsdag aften 32-årig taxachauffør, der mistænkes for at være et hvidt bud

En 32-årig mand blev torsdag aften anholdt og mistænkt for at være et af de såkaldte hvide bude, da han i sin taxa leverede kokain, som var bestilt af købere.

Manden blev anholdt cirka klokken 20.30 på Læssøesgade på Nørrebro i København, efter han fra sin taxa havde tilbudt kokain til en civilbetjent.

Det oplyser politikommisær ved Københavns Politi Simon Øgendal til Ekstra Bladet.

Vi har i går anholdt en 32-årig mand, som er sigtet for handel med narkotika. Manden mistænkes for at være et af de såkaldte "hvide bude", da han i sin bil leverede kokain, som var bestilt af købere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 12, 2020

Den 32-årige var i besiddelse af tre salgsposer med i alt lige over to gram kokain, da han blev anholdt, og det er ifølge Simon Øgendal en typisk mængde, de hvide bude kører rundt med.

- De har ofte et mindre kvantum med sig, og når de har solgt det, henter de flere salgsposer til de næste leveringer. Dette er et typisk modus de benytter, da de forsøger at minimere risikoen for at blive taget med et større kvantum af politiet, siger han.

Selvom politiet efterhånden har anholdt en del hvide bude, så vækker denne sag bekymring hos Københavns Politi.

- Det er første gang i min tid, vi oplever, at en taxachauffør i sin taxa også leverer kokain. Det, synes vi, er bekymrende. En ting er, at de leverer i deres egen bil, men det her er en bil, hvor der potentielt - og med stor sandsynlighed - kan komme en uvidende kunde ind i bilen for at blive kørt fra A til B, og som derved - uden deres kendskab - bliver involveret i at transportere hård narkotika rundt i København, fortæller Simon Øgendal fra Københavns Politi.

Fokus på problematikken

Københavns Politi har stort fokus på problematikken omkring den her måde at handle med kokain, fordi der ifølge dem ofte står en kriminel organisation eller gruppering bag, forklarer Simon Øgendal og fortsætter:

- Vi vil naturligvis jage de her hårde kriminelle, der lukrerer på misbruget, og så vil vi opfordre alle, der kunne blive fristet til at afholde sig fra at købe narkotika af såvel hvide bude som andre narkohandlere.

Han ønsker dog hverken at be- eller afkræfte, at der står en kriminel organisation eller gruppering bag det her hvide bud.

Den 32-årige mand blev ikke fremstillet i grundlovsforhør efter anholdelsen, da der ikke var grundlag for en fremstilling.