Politiet har anholdt to mænd, der menes at står bag knivtrusler rettet imod en taxachauffør her til morgen.

- Det skete ved 07-tiden i morges på Vadgårsvej i Søborg. Her blev taxachaufføren truet med kniv, fortæller Henrik Andreasen, vagtchef, Vestegnens Politi.

Efterfølgende sporede politiet sig frem til de mistænkte, der nu er anholdt.

- De fremstilles senere i dag i grundlovsforhør, fortæller vagtchefen.