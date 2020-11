Taxachauffør udsat for røveriforsøg: Hvem er denne mand?

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Vestegns Politi har behov for hjælp fra offentligheden, så en knivbevæbnet røver kan blive identificeret.

Der er tale om en mand med mellemøstligt udseende, der torsdag 8. oktober klokken 1.30 satte sig ind i en hyrevogn og truede chaufføren med en kniv.

Chaufføren havde netop parkeret sin bil ved Ågården og Bjerggården i Ishøj, og da røveren satte sig ind, valgte chaufføren at løbe væk.

Da chaufføren vendte tilbage til sin bil, var røveren forsvundet.

Politiet oplyser, at sagen har været efterforsket som et forsøg på røveri. Det er dog aldrig lykkedes at få identificeret gerningsmanden, selv om der er gode overvågningsbilleder fra taxaen.

- Vi frigiver nu et par billeder af den mistænkte i håb om, at nogen kan hjælpe os med at få sat et navn på, siger politikommissær Søren Andersen, Københavns Vestegns Politi.

Taxachaufføren flygtede, og da han vendte tilbage, var manden væk. Politifoto

Den mistænkte beskrives som en mand med et mellemøstligt udseende, 25-30 år, almindelig af bygning, 175-180 cm høj, mørkt hår og mørkt skæg. Han var iført hue og en tyk trøje.



Ved du, hvem han er, eller hvor han færdes, så kontakt gerne Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.