Taxi-boss tiltalt i opsigtsvækkende sag

En af Danmarks mest magtfulde taxi-bosser er på vej på anklagebænken i en sag om brud på taxiloven.

Lars Christiansen, tidligere bestyrelsesformand i Dantaxi, er i dag medlem af bestyrelsen selvsamme selskab, der i dag er blandt Danmarks største taxiselskaber, og han var en af de helt centrale personer, da selskabet sidste år blev solgt til kapitalfonden Triton, der ejer selskabet gennem skattely.

Se også: Taxa-direktør: Derfor sælger vi

Torsdag starter en sag i Lyngby ret, hvor anklagemyndigheden regner Lars Christiansen som en af to bagmænd i en sag, hvor en lang række vognmænd er tiltalt for at have videregivet deres personlige taxitilladelse til tredjemand.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Sagerne er foregået i mellem 2011 og 2015, og er foregået i en periode, hvor Lars Christiansen var leder af bestillingskontoret hos Taxi Nord, og han er tiltalt for at udnytte denne position til at hjælpe med overdragelsen af tilladelserne til en mand i taximiljøet, som også er tiltalt i sagen, og som anklagemyndigheden regner for at være den anden bagmand.

Se også: Taxa-gigant solgt

Nægter sig skyldig

Derudover er i alt 11 vognmænd på anklagebænken. Alle vognmændene risikerer bøder for overtrædelse af loven, hvis de bliver dømt, mens anklagemyndigheden formentlig vil gå efter større bøder til Lars Christiansen og tredjemanden.

Sagen starter torsdag, og der er afsat fem retsdage til den. Der ventes dom i december.

Lars Christian Christiansen nægter sig skyldig, lyder det fra hans advokat Lars Borring, der også repræsenterer en række af vognmændene, der ligeledes nægter sig skyldig.

Se også: Skattely-selskab står bag Danmarks største taxaselskab

- Der er flere interessante ting i det. Det ene er, at der siden er kommet en ny taxilov, og hvilken indflydelse den får på mulige strafbarheder efter den gamle; det er særdeles uklart.

- Anklagemyndigheden siger 'overlader sin virksomhed', og det er der ikke tale om. Man har altid haft lov til at have ekstern bistand i et et eller andet omfang. Og så har man en mærkværdig fortolkning, mener vi: Hvis man har tre eller flere vogne eller bevillinger, kan man sidde bag skrivebordet og lade alle andre lave stort set alt arbejdet. Men har man kun en eller to, er man ikke så heldig stillet - så skal man selv pukle rundt. Og det kan stærkt diskuteres, om sådan en forskelsbehandling er rimelig, og om det er strafbart, hvis man i et vist omfang videregiver visse opgaver til andre, siger Lars Borring.

Dantaxi: Der er stor efterspørgsel på de tilladelser Ekstra Bladet har spurgt Dantaxi, hvorfor det opretter så mange selskaber, når licenserne alligevel ikke bruges. Gennem mail svarer kommunikationschef, Rasmus Krochin: 'Hvad er det for en kontrakt, som vognmændene skal indgå med jer, når de overtager selskabet?' 'Det er en samarbejdsaftale mellem to virksomheder, der fastlægger det fremtidige samarbejde mellem ejeren (vognmanden) og kørselskontoret (Dantaxi 4x48).' 'Sidste år blev der uddelt licenser til 70 selskaber, der var stiftet af Capital Finans. I dag ejer Capital Finans kun tre af disse. Hvorfor er det, at Capital Finans søger om så mange tilladelser, når selskabet ikke selv ønsker at bruge dem?' 'Der er stor efterspørgsel på de tilladelser, der bliver trukket lod om hvert kvartal frem til 2021.' 'En lang række af vores vognmænd og chauffører har udtrykt et stort ønske om at erhverve sig en af disse tilladelser. ' 'Vores intention er, at de tilladelser vi erhverver efterfølgende tilbydes til vognmand og chauffører, som vi kender og som vi ved leverer en høj taxiservice. ' 'Hvert kvartal trækkes der lod om 125 nye tilladelser. En stor vognmand fra et konkurrerende selskab opfandt for et års tid siden en metode til at optimere sandsynligheden for at blive udtrukket til en taxitilladelse. Metoden er, at oprette et antal IVS selskaber. Myndighederne godkendte efter første lodtrækningsrunde metoden.'

Også de øvrige nægter sig skyldige, oplyser deres advokater til Ekstra Bladet, der forgæves har forsøgt at få en kommentar fra Lars Christiansen gennem Dantaxi.

Se også: Sådan handler taxa-konge med tilladelser

Se også: Taxakonge fortsætter indtog: Scorer hver tredje tilladelse