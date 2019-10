Taxichauffør laver livsfarlig tredobbel overhaling

Det var lige ved at gå galt mellem Aarhus og Randers. Se det her

At lave en forsvarlig overhaling kræver blandt andet et ordentligt overblik, og derfor bør man undlade at overhale på kurvede vejstrækninger.

Det lærer man som noget af det første i køreundervisningen, men det vælger en jysk taxichauffør at se stort på i denne uges afsnit af 'Fanget på politiets kamera'.

Her ser man hvordan chaufføren laver en hasarderet overhaling i et sving på landevejen mellem Aarhus og Randers. Taxichaufføren overhaler tre biler på en gang, mens han kører direkte mod politiets videovogn.

- Det er lidt en vanvittig overhaling der er gang i her.

- Sådan som jeg lige kan tælle, så er det mindst tre biler, der er ved at blive overhalet på en gang. Og så tilmed i en kurve. Det virker som om man har overdreven tro på egne evner, vurderer Jesper Hemmingsen, der er Specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, da han ser optagelserne.

Politiet vil derfor gerne have en snak med manden bag rattet i taxien, men før de kan eftersætte, må de vente på at vejen er fri for trafik, så der er plads til at lave en u-vending.

Om de får fat i taxichaufføren kan du se i 'Fanget på politiets kamera', der sendes tirsdag klokken 20 på Kanal 5 samt på dplay.