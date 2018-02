TDC afviser gigantisk købstilbud

TDC har modtaget et tilbud om opkøb

Et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA og PKA og den australske investeringsbank Macquariehar & Real Assets Europe Limited meldt sig på banen for at købe TDC.

Det bekræfter TDC onsdag aften. I en fondsbørsmeddelelse skriver selskabet, at det har modtaget et indikativt bud, der er blevet afvist.

'Efter gennemgang af vilkårene for forslaget konkluderede TDC Group's bestyrelse, at forslaget ikke var i TDC's aktionærers og interessenters bedste interesse og forslaget er blevet afvist', står der i meddelelsen.

Børsen erfarede tidligere onsdag aften oplysningerne.

Avisen er i besiddelse af et brev, som er stilet til TDC's bestyrelsesformand, Pierre Danon den 26. januar i år. Heri fremgår det, at konsortiet er klar til at overtage samtlige aktier af TDC.

Teleselskabet har en børsværdi på cirka 30 milliarder kroner.

Ifølge Børsen er konsortiet angiveligt klar til at betale 47 kroner per aktie. Det svarer til en ekstrapræmie til de nuværende aktionærer på 7,7 milliarder kroner.

Gennemføres handlen til prisen på 47 kroner per aktie, får handlen en værdi på mere end 38 milliarder kroner.

Oplysningerne kommer cirka en uge efter, at TDC opkøbte MTG Nordics, som ejer blandt andet Viaplay, Viasat og TV3. Opkøbet til næsten 15 milliarder kroner skal være med til at give tv-kunder bedre indhold.

Det TDC-ejede Yousee har været udfordret på det danske tv-marked de seneste år, og alene i 2017 tabte teleselskabet 80.000 tv-kunder.

