Teenage-datter på motorcykel fulgte fars kiste

Der var mange tårer, men også masser af krom og kværn, da familie og venner tog en gribende afsked med den 44-årige familiefar motorcykel-entusiast og krigsveteran Poul Hansen. Han blev i eftermiddag bisat fra Them Kirke udenfor Silkeborg.

Poul Hansen blev myrdet under en rejse i USA i maj.

Efter ceremonien i Them Kirke satte drabsofferets 16-årige datter Naja sig op på fars motorcykel, der blev ført af faderens nære ven Jan. Sammen med cirka 50 andre kørte de i motorcykelkortege efter rustvognen fra kirken og rundede Poul Hansens hjem, hvor de holdt stille i et minut.

Datteren Naja på fars motorcykel. Foto: Ernst van Norde.

Kortegen holdt stille ved Poul Hansens hjem en stund. Foto: Ernst van Norde.

Erfaren soldat

Den afdøde var en af Danmarks erfarne eks-kampsoldater og havde udsendelser til Afghanistan, Kosovo og Irak bag sig. Som følge af de psykiske eftervirkninger havde han trukket sig tilbage.

Han var medlem af klubben Blood Of Heroes, som er en forening af veteraner indenfor militær, politi eller sundhedsmyndigheder, der har været udsendt af Danmark på missioner rundt omkring i verden.

Præsidenten for Blood Of Heroes, John Nielsen har i et mindeord for Poul Hansen blandt andet skrevet:

- Når snakken faldt på motorcykler, så tændte lysene i øjnene for alvor. Poul elskede at køre på mc.

- Ligesom mange andre veteraner med barske oplevelser fra deres udsendelser i bagagen, var det at køre på mc som medicin for Poul.

- Når man er udsendt som soldat, vandrer man så at sige i dødens skygge. Derfor virker det ekstra tragisk, at Poul, som har været udsendt til verdens brændpunkter, skulle møde sin skæbne på ferie, mens hans udlevede sin drøm om at køre USA rundt på mc.

Poul Hansens hustru Astrid og børnene Naja og Mikkel havde i dødsannoncen skrevet:

- Min elskede mand og vores kære far er på tragisk vis revet fra os på hans drømmerejse.

Der blev lagt roser ind på kisten, før rustvognen kørte af sted. Foto: Ernst van Norde.

Skudt en tidlig morgen

Poul Hansen blev lørdag 18. maj skudt og dræbt en tidlig morgen i det hårde kvarter omkring America Street i New Orleans, USA.

Først tre dage efter drabet lykkedes det at få identificeret den dræbte dansker. Da han blev fundet skudt, var hans tegnebog væk, og politiet vidste ikke, hvem den dræbte var.

Det rejseselskab af danske motorcykel-entusiaster, som Poul Hansen var på gennemrejse i USA med, og hans netværk i Danmark havde efterlyst danskeren over de sociale medier efter hans pludselige og uforklarlige forsvinden fra selskabets hotel i New Orleans.

Da danske diplomater henvendte sig til New Orleans Police Departement med en forespørgsel om Poul Hansen, kunne politiet identificere ham ved hjælp af en dødningehoved-tatovering på danskerens højre arm og hans vielsesring.

Politiet mistænker, at der har været tale om en form for røveri, som mundede ud i drabet på danskeren, og en 36-årig kvinde er anholdt og varetægtsfængslet i sagen i New Orleans.