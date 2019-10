Teenage-fødselsdag i Vejle gik helt galt: Forældre anholdt

En 18-års fødselsdagsfest udviklede sig i en meget pinlig retning for fødelsdagsbarnet i aftes på diskotek BarMix i Vejle.

Den 49-årige mor til festens den unge mandlige fødselar blev omkring midnatstid så beruset, at personalet vurderede, at hun ikke måtte få mere at drikke, skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Det gør, at både moren og papfaren bliver truende over for barpersonalet - både verbalt og fysisk, fortæller politikommissær Jesper Duus fra Patruljecenter Midt til avisen.

Politiet blev derfor tilkaldt, og det endte med, at den 49-årige mor og hendes meget yngre fyr på 31 blev sigtet for at overtræde restaurationsloven. De fik desuden to års karantæne fra diskoteket.

Nu kunne de have valgt at gå hjem. Men nej.

- Klokken 1.10 ser patruljen, at parret kommer kørende i bil i Ørstedsgade med manden bag rattet. På grund af deres situation fra tidligere på aftenen vælger vi at standse dem, siger politikommissæren til folkebladet.

Den 31-årige blev derfor også anholdt og sigtet for spritkørsel.