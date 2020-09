Teenage-pige forsvandt: Forældre anholdt for mord

Den 17-årige Bernadette Walker fra Peterborough i det centrale England har været forsvundet sporløst siden juli. Da meldte forældrene pigen savnet.

Nu har forsvindingssagen udviklet sig i en dramatisk retning. I weekenden oplyste politiet, at de havde indledt en mordefterforskning i sagen om den forsvundne pige, uden at de havde fundet hendes lig.

I dag er det kommet frem, at Bernadette Walkers forældre er blevet anholdt og sigtet for drab. Det skriver flere engelske medier blandt andet The Guardian. og BBC.

Hvad der ligger bag mistanken mod forældrene, faderen på 50 år og moderen på 37, er ikke blevet oplyst. Ej heller hvordan parret forholder sig til sigtelsen. De to er fængslet og skal i følge de engelske medier for en dommer på mandag.

Efterforskningslederen Jon Hutchinson fra Cambridgeshire Police siger:

- Selvom mit team har gjort betydelige fremskridt med denne efterforskning i de sidste par dage, er vi endnu ikke i stand til at finde Bernadette. Derfor er det min bøn til enhver, der har oplysninger om, hvad der er sket med hende, eller hvor hun måske kan være om straks at kontakte os.

Da datteren blev meldt savnet, var moderen ude med en appel i det lokale medie Petersboroughmatters og bad offentligheden om at hjælpe hende med at distribuere plakater i håbet om, at Bernadette ville blive fundet og vende hjem.

- Vi har ikke haft nogen kontakt med hende siden kl. 20 den 20. juli, da hun smsede mig for at sige, at hun snart ville være hjemme, sagde moderen og tilføjede: - Jeg kan ikke spise eller sove ordentligt. Jeg savner og elsker min ældste prinsesse så meget.