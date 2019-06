Teenage-pige i lyserød pyjamas faldt over bord fra krydstogtskib

Kaptajnen bad ifølge en passager de ombordværende om at spejde ud over vandet og lede efter en person iført lyserød pyjamas

I løbet af lørdagen samt i dag har der været en stor eftersøgning af en kvinde, der natten til lørdag faldt over bord fra krydstogtskibet Norwegian Epic, da det sejlede i Middelhavet på distancen fra den franske by Cannes til den spanske ø Mallorca.

Flere vidner på skibet har til medierne oplyst, at det drejer sig om en teenage-pige, der var iført en lyserød pyjamas.

Det skriver flere medier heriblandt NBC, Weather.com og Metro.

Selskabet Cruise Norwegian har til det amerikanske medie NBC bekræftet, at en kvinde faldt over bord fra skibet. Selskabet fortæller også, at de lokale myndigheder straks blev underrettet, og at en eftersøgning blev iværksat.

- Vores tanker går til kvindens familie i denne svære tid, fortæller en talsmand fra Cruise Norwegian i en udtalelse. Alderen og nationaliteten på kvinden er dog endnu ikke blevet oplyst.

Passagererne hjalp til

Flere passagerer har på Twitter oplyst om, at de blev bedt om at medvirke i eftersøgningen af kvinden, der faldt overbord. Og de har også til medierne oplyst, at det drejede sig om en teenage-pige iført en lyserød pyjamas.

Passager Rebekah Sanderlin lagde et opslag ud på Twitter, hvor hun skrev følgende:

'Jeg befinder mig på krydstogtskibet Norwegian Epic i Middelhavet, og vi har tilbragt hele dagen med at lede efter en passager, der faldt over bord. Folk siger, at det drejer sig om en amerikansk teenage-pige.'

I’m on the Norwegian Epic cruiseship in the Mediterranean & we’ve spent all day looking for a passenger who fell overboard last night. People are saying it was an American teenaged girl. — Rebekah Sanderlin (@rsanderlin) June 8, 2019

Rebekah Sanderling har også til mediet Weather.com udtalt, at kaptajnen bad passagererne om at gå op på dækket og hjælpe til med at lede efter kvinden i vandet.

'Han fortalte os, at hun sidst var set iført en lyserød pyjamas. Han oplyste ingen alder eller andre detaljer. Omkring tusind passagerer stod og spejdede ud over vandet i timevis for at finde kvinden. Der var flere fly, der fløj over skibet, men vi så ingen andre skibe, fortæller Sanderlin og tilføjer, at det var besætningsmedlemmer, der havde oplyst, at den forsvundne kvinde faktisk var en amerikansk teenage-pige.

'Pigens forældre gik angiveligt i seng en times tid efter midnat. Men pigen blev siddende ude på deres balkon. Da forældrene vågnede om morgenen, kunne de ikke finde deres datter og alarmerede besætningen, fortæller Rebekah Sanderlin.

Skibet vendte om for at lede efter kvinden

Passageren Samantha Fox fra Long Island i USA har til NBC sagt, at passagererne lørdag morgen blev informeret om, at en passager var efterlyst. Og at skibet derfor ikke sejlede til sin destination.

- Skibet drejede rundt og sejlede tilbage til det sted, hvor de formodede, at pigen sidst var blevet set og angiveligt var faldet over bord. Da vi kom frem til stedet, opfordrede besætningen passagererne til at spejde efter en person iført en lyserød pyjamas i vandet, fortæller Samantha Fox.

Her til morgen bekræftede selskabet Cruise Norwegian, at passageren endnu ikke var fundet.

'Norwegian Epic' er i øvrigt et krydstogtskib ejet af det amerikanske rederi Norwegian Cruise Line