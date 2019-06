Teenage-pige narret af online-ven: Myrdede sin bedste veninde

Denali Brehmer fra Alaska er anklaget for at have dræbt sin bedste veninde, efter en mand, som hun havde mødt på nettet, lovede at betale 9 millioner dollars (60 millioner danske kroner) for videoer af mordet.

Hun begyndte ifølge politimyndighederne i Alaska at planlægge drabet på sin 'bedste veninde', efter mødet med sin online-ven Darin Schilmiller, der udgav sig for at være millionær.

Ifølge retsdokumenter diskuterede Denali og Darin muligheden for at 'voldtage og dræbe en person i Alaska flere uger før drabet på Cynthia.

Darin Schilmiller udgav sig for at være en millionær under navnet 'Tyler' og lokkede i flere omgange Denali til at udføre bestialske handlinger. Foto: Facebook

Denali Brehmer rekrutterede fire andre heriblandt 16-årige Kayden McIntosh og 19-årige Caleb Leyland samt to unavngivne mindreårige personer. De skulle hjælpe hende med at udføre mordet i bytte mod en 'klækkelig sum penge', skriver CNN.

Sammen lokkede de Cynthia ud til et vandre-område, under den påstand, at de skulle ud og vandre. Inden de nåede så langt, stoppede de ved en lysning og bandt Cynthias hænder og fødder med gaffatape, ligesom hun også fik tape rundt om hovedet og over munden, står der i retsdokumenterne.

Herefter skød Kayden McIntosh Cynthia en gang i hendes baghoved med en pistol, som Denali havde medbragt. Herefter blev Cynthia smidt i den nærliggende flod Eklutna River.

Ifølge opkaldslister, som politiet har fået fat i, sendte Denali undervejs videoer og billeder til Schilmiller.

Cynthias far fortæller, at hun havde indlæringsvanskeligheder, og at hun var en 'engel'. Foto: Privatfoto

En anklagejury har sidste fredag rejst tiltale mod alle seks tiltalte for overlagt mord og medvirken til mord samt en række andre sigtelser.

Mens Brehmer, McIntosh, Lyland og de to mindreårige allerede er i forvaring i Alaska, så forventes det, at Schilmiller vil blive bragt for retten, når han bliver udleveret til Alaska, oplyser myndighederne. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet for og sigtet for børneporno.

Ifølge føderale retsdokumenter hævdes det, at Schilmiller forsøgte at overtale Brehmer til at begå et seksuelt overfald på en 'otte- eller ni-årig og en 15-årig' og sende billeder til ham af overgrebet. Ifølge Brehmer har hun gjort det, og det er lykkedes efterforskere at finde en video af et overgreb på en 15-årig.

