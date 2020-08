Teenagedrenge voldtaget og mishandlet på kirkegård

To teenagedrenge blev bortført og udsat for voldtægt og tortur gennem ti timer på en kirkegård i Solna nord for Stockholm.

Politiet fik en anmeldelse om, at drengene var væk søndag morgen klokken 4.15, men først søndag morgen fik torturnatten en ende, da en forbipasserende kom forbi klokken 8.39 og fandt dem forslåede og afklædte.

Efterforskningsleder og statsadvokat Anders Tordai siger ifølge nyhedsbureauet TT, at de to drenge fik taget deres tøj og blev udsat for vold.

- De er stukket med kniv. Det ser ud til at være et knivstik per offer. Jeg mener det er en del af den grove mishandling, men de har også været udsat for yderligere vold, siger Anders Tordai til Expressen.

Drengene var dog både vågne og i stand til at tale, da de blev kørt på sygehuset.

Mishandlingen skete over ti timer i løbet af natten. Foto: Magnus Sandberg/Aftonbladet//TT

De var derfor i stand til at beskrive gerningsmændene, ligesom et vidne også udpegede to personer, der løb fra kirkegården, da politiet kom.

- De har det meget dårligt og har brug for at være i fred for at kunne bearbejde deres traumer, siger drengenes bistandsadvokat Jan Cadstedt til Expressen.

To mænd på 18 og 21 år blev anholdt umiddelbart efter, men nægter sig skyldige i sigtelserne om frihedsberøverlse, grov mishandling, voldtægt og groft røveri. De er begge varetægtsfængslet.

Efterforskningslederen ønsker ikke at oplyse, om ofrene kender de sigtede, eller hvordan de havnede på kirkegården lørdag aften.

De to mænd er begge kendte af politiet og de sociale myndigheder, ifølge Aftonbladet, der har fået mændenes domme fra Solna tingsrätt.

I forrige måned blev den 21-årige ifølge Aftonbladet idømt halvandet års fængsel for brandstiftelse ved at have kastet molotovcocktails og forårsaget millionskader på andres ejendom.

Han blev idømt en fængselsstraf, men blev sluppet fri fra varetægtsfængslingen og er endnu ikke begyndt afsoningen. Derfor var han på fri fod.

Derudover har han mindre afgørelser, der har kostet dagbøder.

Den 18-årige er dømt for tyveriforsøg.