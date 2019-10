Teenageidol tiltalt: Delte krænkende video af 15-årig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Anthon Edwards Knudtzon blev for alvor kendt som den ene halvdel af den charmerende popduo Citybois, der røg ud lige før finalen i X Factor i 2015 og efterfølgende fortsatte en succesfuld musik-karriere med storhvinende poptøser på første række.

Fredag er det en anden og knap så eftertragtet mikrofon, der står foran det nu 20-årige teenageidol i Københavns Byret, hvor han sidder som tiltalt i den såkaldte ’Umbrella’-sag. En danmarkshistorisk stor sag om digitale krænkelser.

Dermed deler han skæbne med mere end 1000 mennesker, der er sigtet, tiltalt og nogle dømt for at have delt krænkende videoer med intime seksuelle optagelser af en dengang 15-årig pige og dreng. Noget, der har haft store psykiske konsekvenser for pigen på videoen.

Ifølge anklageskriftet har Anthon Edwards Knudtzon delt to forskellige videoer med børnepornografisk materiale i kategori 2. Han var 16 år på det tidspunkt.

Anthon Edwards Knudtzon har formentlig smeltet mange poptøsehjerter gennem årene. Hans karriere startede allerede i 2012, da han spillede Magnus i DR Ultra-serien 'Pendlerkids'. Foto: Per Lange

Den første 40 sekunder lange video blev delt med en anden person 30. juli 2015, få måneder efter at X Factor-eventyret sluttede for Citybois, via Facebook-chattjenesten Messenger, ’hvilket var egnet til at krænke blufærdigheden’ hos pigen og drengen på videoen', fremgår det af anklageskriftet.

Børnepornografi i kategori 2 omhandler blandt andet fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgang end samleje.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen...

Disse paragraffer er han tiltalt efter Denne paragraf er Anthon Edwards Knudtzon tiltalt efter: I forhold til deling af video med børnepornografisk materiale: § 235, stk. 1: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. I forhold til at videresende en video med børnepornografisk indhold til en person under 15 år: § 232: Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år. Vis mere Luk

For nylig fortalte Anthon Edwards Knudtzon (tv.), at han er blevet kæreste med den svenske sangerinde Svea Kågemark (m.f.), der synger med på Citybois' store hit 'Finde tilbage'.

Krænket blufærdighed

Allerede dagen efter delte han ifølge tiltalen samme video til yderligere en person.

Knap halvanden måned senere var det en 56 sekunder lang optagelse med samme pige, der blev delt til en tredje person.

Denne person var under 15 år, og derfor er Anthon Edwards Knudtzon også tiltalt for at have krænket denne persons blufærdighed.

Anthon Edwards er tiltalt for overtrædelse af § 235, der omhandler udbredelse af pornografiske fotografier eller film af personer under 18 år.

Citybois - her i selskab med den svenske sangerinde og Anthon Edwards Knudtzons kæreste, Svea Kågemark, - lagde Tivoli ned i september. Foto: Per Lange

Politikommissær Flemming Kjærside fra NC3 har tidligere sagt, at unge mennesker formentlig godt ved, at det kan have store konsekvenser for offeret, men at de måske ikke ved, at det er også er strafbart, og at de kan blive dømt for at distribuere børneporno og få en plet på børneattesten.

– Får du en notering på børneattesten, står den der i mindst 10 år. Det betyder, at du ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden, har han sagt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få Anthon Edward Knudtzons kommentar til sagen. Han ønsker ikke at udtale sig, skriver sangerens manager, Kristian Nyholm, pr. sms til Ekstra Bladet. Manageren afviser også at kommentere straffesagen.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Anthon Edwards Knudtzons forsvarer, Luise Høj, som vi har forsøgt at kontakte over flere dage pr. telefon, sms, mail og via hendes kontor.

Anthon Edwards Knudtzon (th.) og Thor Blanchez Farlov udgør Citybois. Foto: Per Lange