Teenagepar fængslet for Rolex, Prada og Louis Vuitton-røveri

To unge 18-årige - en pige og en dreng - er blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for et voldsomt og nøje planlagt røveri mod tre mænd i en lejlighed i det centrale København. Udbyttet var 30.000 kroner i kontanter samt effekter af mærkerne Rolex, Burberry, Louis Vuitton og Prada til en samlet værdi på 112.000 kroner.

Begge teenagere nægtede sig under grundlovsforhøret skyldige.

Det er røverisektionen hos Københavns Politi, der i knap fire uger har efterforsket røveriet, og som forleden har kunnet slå til mod de to 18-årige. De menes at have planlagt og begået røveriet i forening med en navngiven medgerningskvinde samt en i øjeblikket ukendt fjerde gerningsperson. De to sidstnævnte er stadig på fri fod.

Dørene blev lukket under grundlovsforhøret, og derfor er det også begrænset, hvad vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen kan sige om politiets foreløbige bevismateriale, som har ført til anholdelsen af de to 18-årige.

Røveriet blev ifølge sigtelsen begået 8. juni i tidsrummet mellem klokken 2.15 og 2.35 i en lejlighed tæt på centrum. Altså er der gået mere end tre uger, før de to er blevet anholdt.

- Det er ikke usædvanligt, at der kan gå fire uger, før politiet kan skride til anholdelse. Der ligger et større efterforskningsarbejde bag. Og der skal opbygges et tilstrækkeligt mistankegrundlag, siger Lars Feldt-Rasmussen til Ekstra Bladet.

Økse og kniv

Ifølge sigtelsen medbragte røverne en økse og en kniv. I lejligheden befandt sig tre yngre mænd. Det er politiets opfattelse, at de med vold og trusler fik udleveret et Rolex Submariner-ur, en Louis Vuitton-pung og et bælte af samme mærke fra en af de tilstedeværende mænd.

En anden mand måtte aflevere en Burberry-hættetrøje, et par Louis Vuitton-sko til en værdi af 28.000 kroner samt 6-7000 kroner i kontanter.

Det sidste tilstedeværende offer var i besiddelse af en T-shirt af mærket Prada. Desuden havde han 22.000 kroner i kontanter, som gerningsmændene ifølge sigtelsen også tog med sig.

Piger skabte kontakt

Forud for røveriet bliver det beskrevet i sigtelsen, at den nu fængslede teenagepige sammen med den navngivne medgerningskvinde stod for at skabe kontakt til de tre mænd i lejligheden, ligesom de også stod for at udse sig de effekter, som der skulle frarøves ofrene.

En del af planen var også, at de to piger skulle sørge for, at den anden varetægtsfængslede samt den unavngivne medgerningsperson kunne få adgang til lejligheden. Det var de to sidstnævnte, som 'under udøvelse af vold' mod de tre mænd i lejligheden og med trusler om at bruge øksen og kniven tvang de tre til at aflevere effekterne og de mange kontanter.

Har navnet

Selv om politiet altså har navnet på kvinden, som efter politiets opfattelse deltog i røveriet, er hun ikke blevet anholdt. Lars Feldt-Rasmussen ønsker ikke at fortælle, hvad årsagen er. Ej heller om det er opfattelsen, at hun forsøger at skjule sig.

- Vi har anmodet om dørlukning, og det er der en årsag til. Det sker af hensyn til efterforskningen, fordi der er flere gerningsmænd på fri fod. Dørlukningen betyder, at det ikke er muligt lige nu at fortælle mere. Men jeg kan sige, at efterforskningen fortsætter, siger Lars Feldt-Rasmussen.

Selv om begge anholdte teenagere fik tilbuddet om at forklare sig under grundlovsforhøret, så ønskede de ikke at sige noget.